אחרי 10 שנים: הבכיר ב-103fm עוזב לתפקיד יוקרתי בכאן חדשות

מינוי חדש בתאגיד השידור הציבורי: יניב מורוזובסקי (43) יצטרף בחודש הבא לכאן חדשות ברשת ב׳, ויחליף בתפקיד את מירון ששון. מורוזובסקי מגיע לתאגיד לאחר כמעט עשור בתפקידי ניהול ב-103fm, ובשלוש השנים האחרונות שימש כסמנכ״ל התוכן והפיתוח של התחנה. לאורך השנים מילא בתחנה שורה של תפקידים, בהם מנהל הדיגיטל ומנהל הפרומו, וכן שימש מגיש, עורך וקריין. בשנת 2022 נבחר לפרויקטור חדשנות בכאן חדשות ברשת ב׳, וליווה את פיתוחן של מהדורות הרדיו ושילוב טכנולוגיות חדשות בשידור.

מורוזובסקי מסר: ״אני שמח ונרגש להצטרף לצוות כאן חדשות ברשת ב׳ ומודה על הבחירה בי לתפקיד. אני מצפה לאתגרים המקצועיים שבדרך, ואפעל לקדם את העשייה העיתונאית והיצירתית של התחנה עבור המאזינים. תודה גדולה לרדיו 103fm על כמעט עשור של רדיו, שהפך גם למשפחה שנייה״.

גל ברגר, מנהל כאן חדשות ברשת ב': "מורוזובסקי הוא איש ברוך כישרונות ואיש רדיו בכל רמ"ח אבריו. אני משוכנע שהצטרפותו להנהלת התחנה והתוצרים שייצאו תחת ידיו יתרמו רבות למאזינינו. אני מאחל לו בהצלחה ובהזדמנות זו מודה גם למירון ששון על עשייתו המשמעותית והמבורכת בשנתיים האחרונות".