מנדלבליט מטיל פצצה: "היתה לי תחושה שבן כספית מפעיל אותם"

בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשכת הבוקר (רביעי) עדות היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, במסגרת משפט ראש הממשלה בנימין נתניהו. גם היום היועץ המשפטי לשעבר, שזומן לעדות על ידי ההגנה ייחקר בידי עורך הדין עמית חדד, סנגורו של נתניהו.

חדד עוסק בתיק 1000, תיק המתנות, בו נאשם נתניהו במרמה והפרת אמונים בגין קבלת טובות הנאה בהיקפים של מאות אלפי שקלים מאנשי העסקים ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר.

‏מנדלבליט אומר, כי הוא קיים שיחת רקע עם העיתונאית דנה ויס על תהליך הטיפול בתיקי נתניהו, וזה היה המקור לכתבה ששידרה בערוץ 12 בינואר 2019. חדד ציין, כי ההגנה לא קיבלה פרטים דומים; מנדלבליט השיב, כי הדבר נעשה לרקע ובתיאום עם הדובר שלו.

"זה לגיטימי ולפעמים אפילו מתחייב לשבת עם עיתונאים לשיחות רקע ולהסביר תהליך, כל עוד לא נכנסים לניתוח של עדויות וראיות".

‏חדד: "אני חושב שכל מה שאתה מתאר הוא לגיטימי, וגם מה שמתואר בכתב האישום". מנדלבליט אמר, כי ייתכן ששינה תכנים בראיון לפני פרסומו, וכי פגישתו עם ויס ברחוב לא הייתה מקרית.

"זה מה שהציע לי הדובר: ללכת ברחוב ולהגיד לו שלום. יכול להיות שזו לא הייתה ההצעה הכי טובה". חדד: "אין לי שום טענה כלפיך. הכתבה הזאת מאוד אוהדת כלפיך, אין משהו שמתקרב לזה ב-315 הפריטים [נגד נתניהו]". מנדלבליט אמר, כי ייתכן שהוא גם מי שאמר באותה כתבה, כי יש דף מסרים נגדו המגיע מסביבת נתניהו.