האקרים איראנים טוענים: חדרנו לבסיסי צה"ל

מתיחות שיא: קבוצת ההאקרים הפרו-איראנית "חנדלה" פרסמה הבוקר (רביעי) הודעה דרמטית בה נטען כי אנשי הארגון הצליחו לחדור לבסיסי צה"ל ולתעד את מה שמתרחש בתוכם. בהודעה נכללו גם סרטונים שהציגו לכאורה אזורים בתוך בסיסים צבאיים, ציוד צבאי וחדרים המשמשים את חיילי צה"ל.
לטענת הארגון, התיעודים שפורסמו כעת נאספו במהלך המלחמות האחרונות, כשהם כוללים צילומים מתוך מתקנים צבאיים, חדרי ישיבות ומפקדות. ההאקרים אף טענו כי הם הסתובבו ליד מפקדים בכירים, כשחלקם עדיין נמצאים בתוך המערכת הצבאית.
הסרטונים שפורסמו הציגו לכאורה תיעודים שצולמו על ידי ההאקרים, שלטענתם הצליחו להסתובב במתקנים הצבאיים בלי שהתגלו. אחד הסרטים הראה אנשים במדים צופים בסדרת האנימציה "בובספוג". ההאקרים גם טענו כי הצליחו לחשוף את מערכות המצלמות, החיישנים והאבטחה של צה"ל - אך לא הציגו ראיות המוכיחות זאת.
בהודעת "חנדלה" ההאקרים התייחסו גם לבחירות בישראל ופנו במסר לראש הממשלה בנימין נתניהו. "איך אפשר לטעון שיש לכם 'צבא בלתי מנוצח' ולקיים בחירות חופשיות כשחדירה ברמה כזו מתרחשת בקביעות?" נכתב. "ברכות למר נתניהו. תחת הנהגתך, ה-7 באוקטובר הבא מתקרב, לא רק פעם אחת, אלא פעמים רבות נוספות. הצבא הציוני לעולם לא יישן בשקט שוב".
למרות הטענות החמורות, בשלב זה אין אישור עצמאי לכך שההאקרים אכן חדרו לבסיסי צה"ל או השיגו גישה למערכות האבטחה הצבאיות, ולא ניתן לקבוע מהתיעודים שפורסמו מי צילם אותם, כיצד הגיעו לידי ההאקרים או האם אכן מדובר בחדירה לבסיסי צה"ל. גם הטענה כי אנשי הארגון עדיין פועלים בתוך הבסיסים הצבאיים לא אומתה עד כה.
כתושבת נתניה ואמא לחייל החרדה הזו גמרה אותי. איראנים חודרים לבסיסים והממשלה עסוקה בדילים פוליטיים. נמאס מההפקרות הזו!