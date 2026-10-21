האקרים איראנים טוענים: חדרנו לבסיסי צה"ל

אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

מתיחות שיא: קבוצת ההאקרים הפרו-איראנית "חנדלה" פרסמה הבוקר (רביעי) הודעה דרמטית בה נטען כי אנשי הארגון הצליחו לחדור לבסיסי צה"ל ולתעד את מה שמתרחש בתוכם. בהודעה נכללו גם סרטונים שהציגו לכאורה אזורים בתוך בסיסים צבאיים, ציוד צבאי וחדרים המשמשים את חיילי צה"ל.

לטענת הארגון, התיעודים שפורסמו כעת נאספו במהלך המלחמות האחרונות, כשהם כוללים צילומים מתוך מתקנים צבאיים, חדרי ישיבות ומפקדות. ההאקרים אף טענו כי הם הסתובבו ליד מפקדים בכירים, כשחלקם עדיין נמצאים בתוך המערכת הצבאית.

עוד באותו נושא "המידע יודלף": האפליקציה ששיגרה איום ללקוחות החברה בישראל אפרת קרסנר