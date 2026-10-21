בלי מיקסר ובלי מאמץ: עוגת תפוחים וקינמון רכה 

עוגת תפוחים וקינמון היא בדיוק מה שמתאים כשמתחשק משהו מתוק ליד הקפה. היא רכה, מלאה בחתיכות תפוחים ועם ריח של קינמון שמתפשט בבית בזמן האפייה. לא צריך מיקסר או מצרכים מיוחדים, רק לערבב הכול בקערה ולהכניס לתנור.
מצרכים
- 2 תפוחים בינוניים
- 2 ביצים
- חצי כוס סוכר
- חצי כוס שמן
- חצי כוס מיץ תפוזים או חלב
- כפית תמצית וניל
- כוס וחצי קמח
- כפית וחצי אבקת אפייה
- כפית קינמון
- קורט מלח
לציפוי:
- כף סוכר חום
- חצי כפית קינמון
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-175 מעלות ומשמנים תבנית אינגליש קייק.
- קולפים את התפוחים וחותכים לקוביות קטנות.
- בקערה גדולה טורפים את הביצים עם הסוכר, השמן, מיץ התפוזים ותמצית הווניל.
- מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה, הקינמון והמלח ומערבבים רק עד שמתקבלת בלילה אחידה.
- מוסיפים את קוביות התפוחים ומקפלים בעדינות לתוך הבלילה.
- מעבירים לתבנית ומיישרים את החלק העליון.
- מערבבים סוכר חום וקינמון ומפזרים מעל העוגה.
- אופים במשך 40-50 דקות, עד שקיסם שננעץ במרכז העוגה יוצא נקי או עם פירורים לחים.
- מצננים מעט לפני שפורסים ומגישים.