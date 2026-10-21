בלי מיקסר ובלי מאמץ: עוגת תפוחים וקינמון רכה 

עוגת תפוחים וקינמון ( צילום: AI )

עוגת תפוחים וקינמון היא בדיוק מה שמתאים כשמתחשק משהו מתוק ליד הקפה. היא רכה, מלאה בחתיכות תפוחים ועם ריח של קינמון שמתפשט בבית בזמן האפייה. לא צריך מיקסר או מצרכים מיוחדים, רק לערבב הכול בקערה ולהכניס לתנור.