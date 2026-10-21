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חדשות פוליטי מדיני

איתמר בן גביר חושף: "הוא לא מדבר איתי מאז"

השר בן גביר התייחס בראיון לבחירות המתקרבות, לחשש שלו מהמהלך של נתניהו אחרי הבחירות ולפוליטיקאי הימני שלא מדבר איתו תקופה ארוכה 

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בן גביר (חיים גולדברג/פלאש90)

השר איתמר בן גביר, התראיין היום (רביעי) ברדיו 103fm והתייחס לסוגיית מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר.

"וינטר לא מדבר איתי מהרגע שהוא נכנס - ניסיתי לתפוס אותו בזמנו ואמרו לי שהוא לא רוצה לדבר". עוד הוא הוסיף: "מוזר מאוד שהוא מתעקש לרוץ, מוזר מאוד שהוא לא עובר את אחוז החסימה. הציעו לו גם בליכוד גם אצל סמוטריץ'".

בן גביר התייחס לקרב האמירות בינו לבין ראש הממשלה נתניהו, ולכך שהוא מזהיר שוב ושוב שנתניהו יקים ממשלת אחדות וישאיר אותו בחוץ. "למה אני מוטרד? ב-2009 ו-2013 נתניהו שכח מהגוש ועכשיו ראש הממשלה אומר שהוא ישמור על הגוש ובו זמנית שולחים לבירות באירופה מסר שאין מה לדאוג כי בן גביר לא יהיה בממשלה".

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יואב
לפני שעתיים

400 ימי מילואים עשיתי ועכשיו הם מוכרים את הערכים שלנו בשביל דילים, חייבים להחליף את ההנהגה הזאת!
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