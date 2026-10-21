איתמר בן גביר חושף: "הוא לא מדבר איתי מאז"

השר איתמר בן גביר, התראיין היום (רביעי) ברדיו 103fm והתייחס לסוגיית מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר.

"וינטר לא מדבר איתי מהרגע שהוא נכנס - ניסיתי לתפוס אותו בזמנו ואמרו לי שהוא לא רוצה לדבר". עוד הוא הוסיף: "מוזר מאוד שהוא מתעקש לרוץ, מוזר מאוד שהוא לא עובר את אחוז החסימה. הציעו לו גם בליכוד גם אצל סמוטריץ'".

בן גביר התייחס לקרב האמירות בינו לבין ראש הממשלה נתניהו, ולכך שהוא מזהיר שוב ושוב שנתניהו יקים ממשלת אחדות וישאיר אותו בחוץ. "למה אני מוטרד? ב-2009 ו-2013 נתניהו שכח מהגוש ועכשיו ראש הממשלה אומר שהוא ישמור על הגוש ובו זמנית שולחים לבירות באירופה מסר שאין מה לדאוג כי בן גביר לא יהיה בממשלה".