בן כספית מבהיר: זו הסיבה שהפסקתי לשדר עם ינון מגל

בן כספית ( משה שי / פלאש90 )

אחרי שלא שידר הבוקר (רביעי) את תוכניתו ברדיו 103FM, בן כספית התייחס כעת לנסיבות מדוע הוא לא עלה לשידור עם ינון מגל, והסביר כי שותפו להגשה מנע ממנו לדבר במהלך התכנית אמש.

"בעקבות גל פניות ושאלות, אני מבהיר - הפסקתי לשדר את התכנית עם ינון מגל מסיבה פשוטה: הוא לא מוכן שאני אגיד שהוא עבד של נתניהו" אמר כספית. "ואם אני בכל זאת אגיד את זה, אני לא אוכל לדבר או לשדר". העיתונאי והמגיש סיפר כי "אתמול, הוא מנע ממני לדבר אחרי שאמרתי שהוא עבד של נתניהו. הוא הודיע שהוא 'מתרה בי' ואחר-כך פשוט לא איפשר לי להמשיך לדבר. הוא כנראה אדם רגיש. אבל הוא לא טיפש. הוא יודע שהוא עבד. הוא ממשיך להגן על יונתן אוריך גם עכשיו. לפני שנה הוא הודיע שאם תעבור חצי שנה וחמאס יהיה בעזה עם נשק 'בסבבה שלו', נתניהו לא יכול להישאר בתפקידו. מה זה, אם לא עבדות נרצעת?"

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כספית המשיך ותקף בחריפות את מגל: "הגיבור שכינה את המשפחות השכולות, ביבס ומרציאנו וקדם ועוד עשרות משפחות שכולות, 'אנשים שפלים, האנשים המתועבים ביותר במדינה'. הגיבור שקרא לרמטכ"ל לשעבר איזנקוט 'קוף מרוקאי שמופעל על ידי אשכנזים'. האיש שקרא לעינב צנגאוקר 'בהמה' וכו', כי העזה לבקר את נתניהו. האיש שאמר לאלי אלבג, אבא של לירי, שלא תהיה עיסקת חטופים כי הקואליציה תיפול. האיש שקורא לי בשמות שונים ומשונים כבר 7 וחצי שנים, שקרא למצביעי יש עתיד 'בבונים', שמוציא את דברי מהקשרם באופן שיטתי, לא מסוגל לשמוע את האמת הפשוטה על עצמו. שהוא עבד".

"אני מוכן לשמוע הכל ולספוג הכל. אמרתי לו פעמים רבות שהוא יכול לקרוא לי באיזה שם שהוא רוצה ולהגיד עלי מה שהוא רוצה. מבחינתי, אלה ציונים לשבח. אבל הוא לא יכול. נבצר ממנו. רגישות שכזו" סיכם. "לכן אני לא משדר הבוקר ברדיו 103. חשבתי שחשוב שתדעו את זה".