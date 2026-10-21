כוכבת "האח הגדול" חושפת למי תצביע: "לא מפחדת על הפרנסה"

בעוד שכוכבים רבים בתעשיית הבידור מעדיפים לשמור על עמימות פוליטית כדי לא להרגיז מעריצים או לפגוע בשיתופי פעולה, יוצאת "האח הגדול", טל טיטו, מוכיחה שוב שאין לה כוונה לסנן את דעותיה.
במהלך ראיון בתכנית "16 בבוקר" בערוץ 16, בהנחיית אמירה בוזגלו וליאור דיין, נשאלה טיטו על עמדותיה הפוליטיות לקראת הבחירות הקרובות. בניגוד לציפיות, הכוכבת לא התחמקה מהשאלה והכריזה בגלוי על תמיכה בראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.
"אני מצביעה לבנט", הצהירה טיטו בשידור. ככשנשאלה על השלכות הגילוי הציבורי והחשש מתגובות נגד, הבהירה טיטו כי מבחינתה מדובר בחופש ביטוי אלמנטרי שאינו אמור להשפיע על הקריירה: "אני לא חושבת שזה צריך להפריע לפרנסה".
טיטו, שהייתה מהדיירות הבולטות והדומיננטיות בעונה האחרונה של "האח הגדול", ממשיכה לייצר שיח ער וסערות ברשת גם מחוץ לבית המפורסם. האם הצהרותיה הפוליטיות יגררו גל תגובות ברשתות החברתיות? ימים יגידו, אך דבר אחד בטוח – מטיטו אפשר להמשיך לצפות לבלתי צפוי.