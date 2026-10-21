כוכבת "האח הגדול" חושפת למי תצביע: "לא מפחדת על הפרנסה"

האח הגדול ( (צילום: אוליביה פיטוסי, פלאש 90) )

טל טיטו ( מתוך הפרק של האח הגדול, רשת 13 )

"אני מצביעה לבנט", הצהירה טיטו בשידור. ככשנשאלה על השלכות הגילוי הציבורי והחשש מתגובות נגד, הבהירה טיטו כי מבחינתה מדובר בחופש ביטוי אלמנטרי שאינו אמור להשפיע על הקריירה: "אני לא חושבת שזה צריך להפריע לפרנסה".

טיטו, שהייתה מהדיירות הבולטות והדומיננטיות בעונה האחרונה של "האח הגדול", ממשיכה לייצר שיח ער וסערות ברשת גם מחוץ לבית המפורסם. האם הצהרותיה הפוליטיות יגררו גל תגובות ברשתות החברתיות? ימים יגידו, אך דבר אחד בטוח – מטיטו אפשר להמשיך לצפות לבלתי צפוי.