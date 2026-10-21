הולכת נגד אבא? אלונה סער חושפת למי היא מצביעה 

פחות משבוע לבחירות, השחקנית אלונה סער, בתו של שר החוץ גדעון סער, חושפת למי היא מתכוונת להצביע. ואם חשבתם שהיא תכניס לקלפי את הפתק של אבא שלה, כנראה שתופתעו.

אתמול (שלישי), בתגובה לעוקבת שהביעה אכזבה מכך שהיא עצמה לא מתמודדת בבחירות, כתבה סער: "יש לנו את נעמה לזימי במפלגת הדמוקרטים, אז אפשר להצביע להם במקום אליי".

אבא ברשימה של נתניהו, הבת תומכת בדמוקרטים

הבחירה של סער מעניינת במיוחד בהתחשב בכך שאביה, גדעון סער, מכהן כשר החוץ ומשובץ ברשימת הליכוד של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת הבחירות.

עם זאת, מי שעוקב אחרי אלונה יודע שהפערים הפוליטיים בינה לבין אביה אינם חדשים. לאורך השנים היא הביעה לא פעם ביקורת על הממשלה, השתתפה במחאות נגדה ואף הבהירה בעבר שהיא לא בהכרח תצביע לאביה.

כעת, רגע לפני הבחירות, סער כבר מסמנת בפומבי את הכיוון הפוליטי שלה, והוא נמצא בצד השני של המפה מזה של אביה.