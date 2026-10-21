ועדת הצוללות זימנה לעדות את נתניהו, יעלון וזמיר

ועדת החקירה הממלכתית לצוללות וכלי השיט הודיעה היום (רביעי) כי שלב חקירת העדים במסגרת בירור האזהרות האישיות בוועדת החקירה הממלכתית בפרשת הצוללות, יחל ב-1 בנובמבר.

בין העדים שזומנו: ראש הממשלה בנימין נתניהו, הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מפקד חיל הים, אלוף אייל הראל, שר הביטחון לשעבר משה (בוגי) יעלון והנשיא לשעבר רובי ריבלין. נתניהו ויעלון נמנים גם ברשימת המעורבים שקיבלו מהוועדה את מכתב האזהרה לקראת קביעת מסקנות אישיות לגביהם.

"נזכיר, כי בפברואר 2026 הגישה הוועדה לממשלה דו"ח שעסק בהיבטים המערכתיים, הצביע על ליקויים חמורים בתהליכי קבלת ההחלטות הביטחוניות וכלל המלצות ממוקדות לתיקונם", נמסר.

עוד נמסר כי במהלך החודשים נובמבר ודצמבר מתוכננות להישמע עדויותיהם של האישים הבאים (הדיונים יתנהלו בדלתיים סגורות):

אלוף (במיל') פרופ' אביחי מנדלבליט

מר אבנר שמחוני

תא"ל (במיל') אבריאל בר יוסף

תא"ל (במיל') אגאי יחזקאל

אל"מ (במיל') אדיר אהרון

מפקד חיל הים, אלוף אייל הראל

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר

אלוף (במיל') אליהו שרביט

ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו

אל"מ (במיל') דודי יוסף

אלוף (במיל') דן הראל

אל"מ (במיל') חיים בלומנבלט

מר יוסי כהן

מר יעקב הדס-הנדלסמן

תא"ל (במיל') פרופ' יעקב נגל

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