הכוכבת חשבה שהיא חולה - ואז התברר שמדובר באבחנה שגויה

תפנית רפואית מטלטלת בחייה של הכוכבת הוליוודית: בשנת 2021 שיתפה השחקנית כריסטינה אפלגייט ("נשואים פלוס") את מעריציה בכך שאובחנה כחולה בטרשת נפוצה. מאז, הקפידה לשתף בפתיחות מעוררת השראה בקשיים הפיזיים עמם התמודדה, פעלה להעלאת המודעות למחלה, נעזרה במקל הליכה ולא פעם אף אושפזה בעקבות סיבוכים בריאותיים. אולם כעת, חמש שנים לאחר מכן, היא חושפת גילוי דרמטי: האבחנה הייתה שגויה.

בפרק חדש של הפודקאסט שלה, "MeSsy", אותו היא מגישה לצד השחקנית ג'יימי לין סיגלר, שיתפה אפלגייט (54) בדמעות כי הרופאה הודיעה לה לאחרונה שאין לה טרשת נפוצה. "היא נכנסה לחדר שלי ואמרה: 'מזל טוב, אין לך טרשת נפוצה'", שחזרה.

אלא שבעוד הסובבים אותה מיהרו לשמוח למשמע הידיעה, אפלגייט עצמה התקשתה לקבל אותה. "אבחנה שגויה לא אומרת שפתאום אני מרגישה טוב יותר. המצב שלי לא השתפר – אם כבר, הוא החמיר", הסבירה בכאב. "חזרתי לנקודת ההתחלה, שבה אני פשוט לא יודעת מה קורה לי". כעת, ייאלצו הרופאים להתחיל מחדש בבדיקות כדי לברר מהו המקור האמיתי לתסמינים הקשים שמהם היא סובלת בשנים האחרונות.

הגילוי המפתיע דרדר את מצבה הנפשי של השחקנית, והכניס אותה לדיכאון עמוק. "איבדתי הכל. איבדתי את העבודה שלי", סיפרה. "זה עצר לי את החיים. אני עדיין צריכה להשתמש בכיסאות גלגלים כשאני הולכת לרופא, ואני לא מסוגלת ללכת מהמכונית לחדר. שום דבר קסום לא קרה כשהיא אמרה לי 'אין לך טרשת נפוצה'".

מעבר להתמודדות הפיזית והנפשית, אפלגייט מתקשה להבין מה מקומה כעת מול ציבור החולים, לאחר שבשנים האחרונות הפכה לאחד הסמלים הבולטים של המאבק במחלה. "זה מוזר, כי אני מרגישה שאכזבתי את כולם. לכל מה שעשיתי הייתה סיבה, הייתה לי סיבה לכך שכל יום שלי היה קשה ומורכב. ועכשיו אין לי סיבה – וזה מאוד מערער ומבלבל אותי".