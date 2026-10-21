העיתונאי הוותיק חושף: "אצביע למנסור עבאס בבחירות"

העיתונאי ואיש התקשורת הוותיק ירון לונדון, הודיע אמש (שלישי) כי בבחירות הקרובות לכנסת יצביע ליו"ר מפלגת רע"ם, מנסור עבאס, והסביר כי הוא מעוניין לראות את המגזר הערבי משתלב במדינה.

לונדון התארח בתוכנית "אזור בחירה" בחדשות 13, בהגשת רביב דרוקר, והצהיר: "אני אצביע למנסור עבאס". דרוקר אמר כי הוא לא יצביע לו.

לונדון המשיך להסביר את בחירתו: "מה שקורה כאן זה שסוף סוף אחרי 70 שנה, מהן 17 או 18 שנים של ממשל צבאי, יש מנהיג ערבי אמין, נחמד, סימפטי, ערמומי, שאומר 'אני רוצה להיות אזרח ערבי במדינת ישראל היהודית'. הוא אומר אפילו שצריך לגייס את הערבים, אולי לשירות לאומי ולא לצבא. מה לעזאזל אתם רוצים?", אמר.

"אני רוצה שלא יהיה מצב במדינה שחמישית מאזרחי ישראל היו מודרים לנצח מכל השפעה על גורלם. ישיבה בממשלה, ישיבה בפקידות הבכירה - עד מתי? 100 שנה זה יהיה ככה? אפשר לקיים מדינה כזאת?", שאל.