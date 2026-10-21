החשש מהתבוללות: הדרך המפתיעה לקרב ילדים לישראל

הצגות הילדים של תיאטרון השעה הישראלי יוצאות לסבב הופעות בקהילות יהודיות ברחבי העולם. בין היעדים נמצאים הולנד, בלגיה, גרמניה, צרפת ובהמשך גם ארצות הברית ודרום אמריקה.

ההצגות מתקיימות בשיתוף המחלקה לשפה העברית והחוסן הקהילתי של ההסתדרות הציונית העולמית, במטרה לחשוף ילדים יהודים שחיים בחו"ל לשפה העברית ולתרבות הישראלית.

מאורן סמדג'ה ועד לפריז

בין ההצגות שמשתתפות בסבב נמצאת "אלוף ישראל", המבוססת על סיפור חייו של המדליסט האולימפי אורן סמדג'ה. ההצגה תוכננה לעלות בספטמבר בהולנד ובבלגיה, ובהמשך להגיע גם לקהילה היהודית בברלין.

הצגה נוספת, "מייד אין יזרעאל", מתוכננת לעלות בפריז במהלך אוקטובר. בהמשך צפויים להתקיים מופעים גם במיאמי, במקסיקו, בברזיל ובאיטליה.

"בני נוער שלא ידברו עברית יאבדו את הקשר לזהות היהודית"

איתי ונה, ראש המחלקה לשפה העברית והחוסן הקהילתי בהסתדרות הציונית העולמית, סיפר כי ההצגות בעברית כבר הפכו למסורת בבתי ספר יהודיים ברחבי העולם. "הפרויקט תורם לחיזוק הקשר לשפה העברית בתפוצות, והשפה הפכה להיות הגורם המאחד אותנו בכל העולם", אמר.

ונה התייחס גם לחשש מהתרחקות של הדור הצעיר מהזהות היהודית: "בני נוער יהודים שלא ידברו עברית יאבדו עם הזמן את הקשר לזהות היהודית ואנו רוצים ככל שניתן לשמור על הקהילות מפני התבוללות".

לדבריו, הפסטיבל זוכה לתגובות חיוביות מהקהילות היהודיות, והשנה הוא צפוי להתרחב גם ליעדים נוספים באירופה, בדרום אמריקה ובארצות הברית.

עבור הילדים בקהילות היהודיות, מדובר בהזדמנות לצפות בהצגות ישראליות בשפה העברית, גם כשהם נמצאים במרחק אלפי קילומטרים מישראל.