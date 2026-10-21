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קלפיות ברחבי הארץ

הבחירות יצאו לדרך: חיילי צה"ל החלו להצביע

חיילי צה"ל ומפקדיו החלו להצביע בבחירות לכנסת ה-26, כשיותר ממ-850 קלפיות צבאיות נפרסו בכלל הגזרות כדי לאפשר לכל משרת לממש את זכות ההצבעה

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ארכיון (מיכאל גלעדי/פלאש 90)

הבחירות יצאו לדרך: ההצבעה בבחירות לכנסת ה-26 החלה היום (רביעי) בקלפיות צבאיות בבסיסי צה"ל ובמוצבים בכלל הגזרות, והיא תימשך עד לסגירת הקלפיות ביום הבחירות בשבוע הבא. בצה"ל אמרו כי ההצבעה תפעל בכפוף לצרכים המבצעיים, על מנת לאפשר לכלל המשרתים לממש את זכות ההצבעה.

במהלך ימי ההצבעה צפויות לפעול כ-850 קלפיות צבאיות, שנפרסו בכל הגזרות - ממוצב החרמון ועד אילת, וכן בלבנון, סוריה ורצועת עזה. רבע מהקלפיות יהיו קלפיות ניידות, במטרה להגיע לכלל המשרתים בסדיר ובשירות מילואים פעיל בכל משימה ובכל גזרה.

דובר צה"ל

"משימתנו היא לאפשר לכלל המשרתים בצה"ל לממש את זכותם הדמוקרטית להצבעה חשאית גם במהלך פעילות מבצעית ולחימה מעבר לגבול" אמרה קצינת הבחירות של צה"ל, אלוף-משנה ורד בן יהודה. "צה"ל הוא צבא עם ממלכתי אשר יעשה את כל הנדרש על-מנת לאפשר את קיום הבחירות כסדרן".
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