"זה אירוע חסר תקדים": הנתון המפתיע בסקר המנדטים

משה קלוגהפט, יועץ אסטרטגי ולשעבר יועץ לראשי הממשלה נתניהו ובנט, התראיין היום (רביעי) ברדיו 103fm וטען מהם נקודות החולשה של נתניהו ואיזנקוט.

"נתניהו רוצה לדבר על ביטחון, ובניגוד למה שחושבים, הוא מוכן לדבר על מלחמה וגם על מה שקרה ב-7 באוקטובר - זה בסוף המקום שבו הגוש שלו נמצא בחזית אחת, ואי אפשר להכניס לשם סיכה", אמר קלוגהפט. "לא משנה אם יתראיין אבי גיל או ענייני קטאר - בסוף הכול נשאב למקום שבו הקואליציה בחזית אחת".

לטענתו, סוגיית גיוס החרדים זו נקודת תורפה עבור נתניהו: "אתמול, כשנפתח הבוקר עם מעצר חסידי חב"ד, כל הגוש נחצה ונתניהו התחיל לסתור את עצמו. יש נושאים שרעים לו, ונושאים שטובים לו, אבל בסוף האופוזיציה לא יודעת להתמקד בנושאים האלה, ובראשם נושא הגיוס".

"נתניהו הוא דף מסרים מהלך. יש לו טרמינולוגיה מאוד מדויקת. רוב הקואליציה בעד שמי שלומד לא יתגייס, לכן נתניהו לא יגיד אף פעם לגייס את כולם", הסביר היועץ האסטרטגי. "הבחירות באופן כללי הן לחסל מחבלים מול לגייס חרדים, זו משיכת חבל - מי צועק את זה חזק יותר".