יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על נינט טייב

נינט טייב ( (צילום: משה שי/פלאש90) )

יש מעט אנשים בישראל שלא מכירים את נינט טייב. מאז שזכתה בעונה הראשונה של "כוכב נולד" ב-2003, היא הספיקה להוציא אלבומים, לככב בסדרות, להופיע על במות ברחבי העולם ולעבור לא מעט שינויים בקריירה ובחיים האישיים. היום (רביעי), כשהיא חוגגת את יום הולדתה ה-43, אספנו עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליה.

1. היא זכתה בתחרות שירה עוד לפני "כוכב נולד" בגיל 15 היא זכתה בתחרות "פזמנוער" בקריית גת עם ביצוע לשיר "Hero" של מריה קארי. בשנת 2000 היא גם קטפה את המקום הראשון בתחרות הכישרונות הצעירים "קולות וצלילים" של הטלוויזיה החינוכית. כך שכשהגיעה ל"כוכב נולד", היא כבר לא הייתה חדשה לגמרי בתחום. 2. היא בכלל שירתה בחיל ההנדסה הקרבית לפני שהפכה לאחת הזמרות המוכרות בישראל, נינט שירתה בצה"ל כמש"קית תחזוקה בחיל ההנדסה הקרבית. גם שם היא לא התרחקה מהמוזיקה, ואפילו שרה את ההמנון החדש של החיל. למעשה, כשהגיעה לאודישנים לעונה הראשונה של "כוכב נולד" בשנת 2003, היא עדיין הייתה חיילת. 3. היא ניצחה בגמר עם יותר מ-720 אלף הצבעות קשה לשכוח את הגמר הראשון של "כוכב נולד" בחוף ניצנים, שבו התמודדה נינט מול שירי מימון ושי גבסו. היא ביצעה את "ים של דמעות" של זוהר ארגוב וזכתה במקום הראשון עם 49% מקולות הצופים, ולמעלה מ-720 אלף הצבעות. הזכייה הזאת הפכה אותה כמעט בן לילה לאחת הכוכבות הגדולות בישראל.

נינט ( (צילום: ערן לוי) )

4. היא גרה במשך חודש בג'מייקה

בשנת 2007 נינט השתתפה בתוכנית הריאליטי "פעם בחיים", שבה ידוענים נשלחו להתנסות בחיים שונים לגמרי מאלה שהכירו. בזמן שמשתתפים אחרים נשלחו למקומות שונים בירושלים, נינט והזמר בן ארצי טסו לג'מייקה, שם התגוררו במשך חודש עם קהילה מקומית.

5. היא ביקשה שלא להופיע בשבת

בשנת 2008 השתתפה נינט ב"פסטיבל שירי הילדים" המחודש, בהפקתה המוזיקלית של יהודית רביץ. אלא שהייתה לה בקשה אחת: לא להופיע בשבת. בעקבות הבקשה שלה, מופעי הפסטיבל באותה שנה התקיימו בימי חול בלבד.

6. היא הופיעה באחד האולמות המפורסמים בעולם

בשנת 2015 היא הופיעה לצד מוזיקאי הרוק הבריטי סטיבן וילסון ברויאל אלברט הול בלונדון, אחד מאולמות ההופעות המפורסמים בעולם. שיתוף הפעולה ביניהם הצליח כל כך, עד שווילסון הזמין אותה להצטרף לסיבובי ההופעות שלו באירופה ובצפון אמריקה. היא גם השתתפה בכמה מאלבומיו.

7. היא הייתה אמורה לגלם דמות אחרת ב"זגורי אימפריה"

את נינט אנחנו מכירים בתור ליזי מ"זגורי אימפריה", אבל במקור היא בכלל הייתה אמורה לגלם את אבישג, אחת הדמויות המרכזיות בסדרה. אלא שבאותה תקופה היא עבדה על האלבום "כל החיות ידעו", ולוחות הזמנים התנגשו. לכן היא ביקשה תפקיד קטן יותר, ובסופו של דבר קיבלה את דמותה של ליזי.

נינט טייב בתפקיד ליזי. (מתוך זגורי אימפריה) ( נינט טייב בתפקיד ליזי. (מתוך זגורי אימפריה) )

8. היא דיבבה נסיכת דיסני

נינט היא גם נסיכת דיסני, לפחות בגרסה העברית. בשנת 2010 היא נבחרה לדבב את הנסיכה טיאנה בסרט "הנסיכה והצפרדע". זאת לא הייתה הפעם הראשונה שלה בתחום: כמה שנים קודם לכן היא כבר דיבבה את קטעי השירה של מרי פופינס בגרסה העברית של הסרט.

9. היא אפילו הגישה תוכנית רדיו משלה

בשנת 2010 נינט התחילה להגיש ולערוך תוכנית אישית ברדיו 88FM בשם "פנדו-נג'נה". התוכנית שודרה בימי ראשון בשעות הלילה המאוחרות, בין 23:00 ל-01:00. היא המשיכה לשדר עד 2011, אז החליטה להיפרד מהתוכנית כדי להתמקד בעבודה על אלבום חדש.

10. היא אמא לשתי בנות, ואחת מהן כבר הלכה בעקבותיה

לצד הקריירה המוזיקלית והמשחק, נינט היא גם אמא לשתי בנות, אמיליה ולונה רחל, מנישואיה למוזיקאי יוסי מזרחי, שממנו נפרדה בשנת 2024. הבת הבכורה, אמיליה, כבר הספיקה להיכנס לעולם המשחק והשתתפה בסדרה "תראו אותי". נראה שהכישרון במשפחה ממשיך לדור הבא.