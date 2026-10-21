שבוע לפני הבחירות: "לא אתפלא אם נתניהו יעשה את זה"

נתניהו ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

‏אביב בושינסקי, לשעבר דוברו של ראש הממשלה נתניהו, התראיין היום (רביעי) ברדיו 103fm ואמר "לא אתפלא אם נתניהו יופיע פתאום בערוץ 12, אבל לא אצל יונית לוי או קרן מרציאנו, אולי אצל אברי ושרקי או במטבח המנצח.

המטרה שלו היא להגיע למתלבטים והם נמצאים ב-'ערוצי התבהלה והתרעלה'". נזכיר כי בכל בתקופה האחרונה נתניהו התראיין במספר כלי תקשורת, אך לא הגיע לחדשות 12. בערוץ טענו כי נתניהו חושש משאלות קשות וממראיינים שלא לרוחו.

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נזכיר כי אמש, שבוע לפני הבחירות, ראש הממשלה נתניהו נסע למכינת עלי, ושם נפגש עם ראש הישיבה, הרב אלי סדן - שהוא גם רבו של עופר וינטר.

לפגישה הצטרף גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', זאת על רקע הסקרים שהשניים קיבלו אמש המציגים חשש גובר מכך שוינטר יישאר מתחת לאחוז החסימה. כתוצאה נקבעה הפגישה הדחופה עם הרב סדן, במטרה למנוע שריפת קולות לגוש הימין.

עפ"י דיווח של מלוכדים ניוז גורמים המעורים בנושא אומרים שבמהלך השיחה אמר הרב אלי סדן לרה"מ נתניהו: "אני השתכנעתי שעופר וינטר צריך לפרוש. אין לי השפעה עליו בעניין זה".