יאיר גולן תוקף: "נתניהו הוא מנהיג חולה וחלש"

יאיר גולן ( Tsafrir Abayov / Flash90 )

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הגיב כעת (רביעי) לדיווח ה"פייננשל טיימס" לפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו דחף לחידוש התקיפות נגד איראן - אך נבלם בידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. בדבריו גולן תקף את נתניהו והאשים אותו בחידוש המלחמה משיקולים פוליטיים.

"נתניהו הוא מנהיג חולה וחלש, שנאחז בשלטון בכוח ומוכן לסכן את ביטחון ישראל כדי להציל את עצמו" אמר גולן. "‏אין לו שום לגיטימציה לגרור את ישראל למערכה צבאית נוספת משיקולים פוליטיים ואישיים, ערב בחירות. חיי חיילינו ואזרחינו אינם כלי משחק במאבק ההישרדות שלו".

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"‏אני קורא לרמטכ״ל ולראשי מערכת הביטחון: האחריות שלכם היא אך ורק לביטחון ישראל" הוסיף. "חובתכם לעמוד כחומה בצורה מול כל ניסיון לנצל את צה״ל למטרות פוליטיות. לבלום כל מהלך צבאי שנועד לשרת אינטרסים אישיים בכסות של צורכי ביטחון". ‏"המערכה על ביטחון ישראל תהיה ב-27.10 - אזרחי ישראל נקראים לקלפי להציל את ישראל מממשלת הטבח וההשתמטות המסוכנת" סיכם גולן. "‏עלינו אפשר לסמוך שמיד אחרי שנחליף אותם - נחזיר את הביטחון והשפיות לישראל".

כאמור, הבוקר דווח ב"פייננשל טיימס" כי ישראל יזמה תקיפה באיראן לפני כשבוע וחצי, ב-10 באוקטובר - אך נבלמה על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהתנגד לתקיפה לפני בחירות האמצע.

על פי הדיווח, נתניהו ניסה לשכנע את הנשיא האמריקני לאפשר את חידוש המערכה הצבאית נגד איראן, בין היתר בשל דאגה בישראל מהתפתחויות חדשות בתוכנית הגרעין האיראנית. אלא שטראמפ, כך נטען, לא היה מעוניין בפתיחת סבב לחימה נוסף לפני בחירות האמצע בארצות הברית, שיתקיימו ב-3 בנובמבר. בעקבות התנגדותו, המהלך הצבאי שביקש נתניהו לקדם לא יצא לפועל.

לפי המקורות שצוטטו בדיווח, אחד השיקולים המרכזיים שהציג נתניהו בפני טראמפ היה החשש מצעדים שנוקטת איראן בתחום הגרעין. בישראל רואים בהתפתחויות בתוכנית הגרעין האיראנית סוגיה ביטחונית מרכזית, ועל פי הדיווח, נתניהו ביקש לקדם פעולה צבאית נוספת כדי להתמודד עם האיום. עם זאת, מהדיווח עולה כי השיקולים הפוליטיים בארצות הברית השפיעו על עמדתו של טראמפ, שהעדיף שלא להיכנס למערכה נוספת בשבועות שלפני הבחירות לקונגרס.