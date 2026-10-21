אחרי המתקפה החריפה: איזנקוט וליברמן במפגש משותף

איזנקוט וליברמן ( יונתן זינדל / פלאש 90, מרים אלסטר/פלאש90 )

יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן נפגשו אמש (שלישי) ודנו בהיערכות לבחירות הקרובות.

השניים הסכימו כי המשימה המרכזית כעת היא הגדלת שיעור ההצבעה בבחירות, והדגישו את חשיבות ההצבעה לאחת מארבע מפלגות "גוש המשרתים", תוך הימנעות מהצבעה למפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות בהודעה משותפת מטעם שתי המפלגות נמסר כי איזנקוט וליברמן סיכמו להמשיך בשיתוף הפעולה ביניהם, במטרה לנצח בבחירות ולהביא להחלפת הממשלה.

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נזכיר כי מוקדם יותר השבוע, ליברמן התייחס פעם נוספת לתרחיש של הקמת ממשלת מיעוט, כשבדבריו שוב תקף במרומז גדי איזנקוט והבהיר כי לא יאפשר לקדם תכנית להשבעת ממשלת מיעוט בתמיכת הח"כים הערבים.

"ממשלת מיעוט - מלכודת מסוכנת. כל השיח על ממשלת מיעוט הוא מסוכן" אמר ליברמן. "גם אם בטווח הקצר הרעיון נשמע מפתה, בטווח הארוך הוא עלול להחזיר אותנו בדיוק לאותה נקודה רק במצב גרוע הרבה יותר".

"במישור העקרוני, לא ניתן להישען על ח"כים מרע"ם ומהרשימה המשותפת, שאחרי טבח 7 באוקטובר, האסון הנורא ביותר מאז הקמת המדינה, מגדירים את חמאס כארגון צדקה ומאשימים את חיילי צה"ל ברצח עם ובפשעים נגד האנושות" הבהיר. "במישור המעשי, ממשלת מיעוט, מעצם הגדרתה, היא ממשלה לא יציבה, הנתונה לסחיטה מצד כל ח"כ בודד, וברור שהיא לא תשרוד זמן רב. מה שיקרה הוא, שבבחירות שיבואו לאחר מכן, ביבי ושות׳ יחזרו עם 70 מנדטים לארבע שנים ויעשו ככל העולה על רוחם".

בהמשך דבריו ליברמן פנה לשאר מפלגות האופוזיציה: "לכן כולם צריכים להבין, שלמרות הפיתוי, הקמת ממשלת מיעוט לטווח קצר היא אסון לישראל בטווח הארוך. כדי לנצח בבחירות חייבים להעביר 5-4 מנדטים מגוש המשתמטים לגוש המשרתים. כל הדיבורים על ממשלת מיעוט משדרים חולשה ותבוסתנות".

"חייבים להתמקד בהבאת אנשים לקלפי ובהצבעה לארבע מפלגות גוש השינוי. כל קול שילך למפלגות אווירה, שלא יעברו את אחוז החסימה, הוא עוד קול לביבי" סיכם. "עם 76% הצבעה ומעלה ננצח, וננצח בגדול. נקים ממשלה ציונית וליברלית יציבה, שתתקן את כל מה שהרסה ממשלת המשתמטים".