נמסות בפה: עוגיות השוקולד שאתם חייבים לנסות

יש עוגיות שנראות מושקעות במיוחד, אבל בפועל ממש פשוט להכין אותן. עוגיות שוקולד סדוקות הן בדיוק כאלה: מבחוץ הן מכוסות באבקת סוכר עם סדקים יפים, ובפנים מסתתר מרקם שוקולדי רך ועשיר. הן מתאימות ליד הקפה, לאירוח או סתם כשמתחשק משהו מתוק בבית.
מצרכים
לכ-20 עוגיות:
- 1 כוס קמח
- חצי כוס אבקת קקאו
- 1 כפית אבקת אפייה
- קורט מלח
- 2 ביצים
- שלושת רבעי כוס סוכר
- רבע כוס שמן
- כפית תמצית וניל
- חצי כוס אבקת סוכר לציפוי
אופן ההכנה
- בקערה גדולה טורפים ביצים, סוכר, שמן ותמצית וניל עד לקבלת תערובת אחידה.
- מוסיפים קמח, קקאו, אבקת אפייה ומלח ומערבבים עד שנוצר בצק רך ודביק.
- מכסים את הקערה ומכניסים למקרר לשעה לפחות, כדי שיהיה קל יותר לעבוד עם הבצק.
- מחממים תנור ל-175 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
- יוצרים מהבצק כדורים קטנים בגודל אגוז.
- מגלגלים כל כדור בנדיבות באבקת סוכר, עד שהוא מצופה מכל הצדדים.
- מסדרים בתבנית עם רווחים בין העוגיות.
- אופים במשך 10-12 דקות, עד שהעוגיות מתרחבות ונוצרים עליהן סדקים.
- מוציאים מהתנור ומניחים להן להתקרר בתבנית כמה דקות לפני שמעבירים לצלחת.