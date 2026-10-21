נמסות בפה: עוגיות השוקולד שאתם חייבים לנסות

עוגיות שוקולד ( צילום: AI )

יש עוגיות שנראות מושקעות במיוחד, אבל בפועל ממש פשוט להכין אותן. עוגיות שוקולד סדוקות הן בדיוק כאלה: מבחוץ הן מכוסות באבקת סוכר עם סדקים יפים, ובפנים מסתתר מרקם שוקולדי רך ועשיר. הן מתאימות ליד הקפה, לאירוח או סתם כשמתחשק משהו מתוק בבית.