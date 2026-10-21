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נמסות בפה: עוגיות השוקולד שאתם חייבים לנסות

מתכון קל לעוגיות שוקולד סדוקות, עם ציפוי אבקת סוכר ומרקם רך מבפנים. כמה מצרכים פשוטים, הכנה קצרה ואפייה של 12 דקות בלבד

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עוגיות שוקולד (צילום: AI)

יש עוגיות שנראות מושקעות במיוחד, אבל בפועל ממש פשוט להכין אותן. עוגיות שוקולד סדוקות הן בדיוק כאלה: מבחוץ הן מכוסות באבקת סוכר עם סדקים יפים, ובפנים מסתתר מרקם שוקולדי רך ועשיר. הן מתאימות ליד הקפה, לאירוח או סתם כשמתחשק משהו מתוק בבית.

מצרכים

לכ-20 עוגיות:

  • 1 כוס קמח
  • חצי כוס אבקת קקאו
  • 1 כפית אבקת אפייה
  • קורט מלח
  • 2 ביצים
  • שלושת רבעי כוס סוכר
  • רבע כוס שמן
  • כפית תמצית וניל
  • חצי כוס אבקת סוכר לציפוי

אופן ההכנה

  1. בקערה גדולה טורפים ביצים, סוכר, שמן ותמצית וניל עד לקבלת תערובת אחידה.
  2. מוסיפים קמח, קקאו, אבקת אפייה ומלח ומערבבים עד שנוצר בצק רך ודביק.
  3. מכסים את הקערה ומכניסים למקרר לשעה לפחות, כדי שיהיה קל יותר לעבוד עם הבצק.
  4. מחממים תנור ל-175 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
  5. יוצרים מהבצק כדורים קטנים בגודל אגוז.
  6. מגלגלים כל כדור בנדיבות באבקת סוכר, עד שהוא מצופה מכל הצדדים.
  7. מסדרים בתבנית עם רווחים בין העוגיות.
  8. אופים במשך 10-12 דקות, עד שהעוגיות מתרחבות ונוצרים עליהן סדקים.
  9. מוציאים מהתנור ומניחים להן להתקרר בתבנית כמה דקות לפני שמעבירים לצלחת.
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