נערכו לתקיפה? מטוסי קרב ישראליים טסו לכיוון איראן במסגרת תרגיל

חיל האוויר הישראלי ( Ofer Zidon/Flash90 )

נערכים לתקיפה? מטוסי קרב ישראליים טסו לכיוון איראן במסגרת תרגיל אווירי שנערך השבוע - כך דווח היום (רביעי) ברשת "פוקס ניוז".

לפי הדיווח, התרגיל נערך בלילה שבין שני לשלישי, כחלק מסדרת תרגילים שבמסגרתם נשלחו מטוסי הקרב לכיוון מזרח. בתרגיל הלילי, המטוסים הישראליים טסו מעל סוריה ועיראק, והתקרבו לגבול של איראן. במקביל, באתר "Middle East Eye" דווח כי מטוסי קרב ישראליים נצפו מעל דרום סוריה ומזרח המדינה, וכן מעל מחוז אל-מות'נא שבדרום עיראק. בדיווח לא נאמר מתי המטוסים הישראלים נצפו באזורים הללו, ובשלב זה לא ידוע האם מדובר בחלק מאותו תרגיל אווירי או בתרגיל נפרד.

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הדיווחים הנוכחיים מגיעים על רקע החששות מתקיפה איראנית לקראת הבחירות לכנסת, ובצל ההערכות כי המלחמה בין ארה"ב וישראל לאיראן תתחדש בקרוב. הבוקר דווח ב"פייננשל טיימס" כי ישראל יזמה תקיפה באיראן לפני כשבוע וחצי, אך נבלמה על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שהתנגד לתקיפה לפני בחירות האמצע.

על פי הדיווח, נתניהו ניסה לשכנע את הנשיא האמריקני לאפשר את חידוש המערכה הצבאית נגד איראן, בין היתר בשל דאגה בישראל מהתפתחויות חדשות בתוכנית הגרעין האיראנית. אלא שטראמפ, כך נטען, לא היה מעוניין בפתיחת סבב לחימה נוסף לפני בחירות האמצע בארצות הברית, שיתקיימו ב-3 בנובמבר. בעקבות התנגדותו, המהלך הצבאי שביקש נתניהו לקדם לא יצא לפועל.