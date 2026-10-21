נחשף: הבלונים שמפילים את מערכות היירוט בגבולות

בתנועת רגבים הזהירו הבוקר (רביעי) משיטת הברחות חדשה ומסוכנת של בלוני הליום בגבולות ישראל, שאינה מנוטרת על ידי כוחות הביטחון.

כזכור, ביום ראשון האחרון נפל משלוח סמים במשקל חריג של כ-100 קילוגרמים בלב השדות החקלאיים של מושב עין יהב, לאחר שהיה בדרכו לשטח ירדן. התושבים החוששים בערבה שגילו את המטען החריג בבוקר הדגישו שמדובר על משקל זהה של מחבל חמוש. לפי רגבים, אירוע זה מייצג שינוי מגמה מדאיג בגבולות ישראל: מעבר רחב היקף של רשתות הברחה מרחפנים משכוללים לשימוש בבלוני הליום.

במהלך חודשי הלחימה התרחב היקף ההברחות בגבולות באמצעות רחפנים. הברחות אלו פועלות בגבול מצרים וירדן במתכונת של ציר סחר דו-כיווני יומיומי, במסגרתו הנגב "מייצא" חומרים מסוכנים וסמים מתחומי המדינה, ותמורתם מוחדרים עשרות אלפי כלי נשק. אמצעי לחימה אלו אינם בעיה במרחב הפלילי בלבד, אלא עלול לזלוג באופן מיידי עבור תשתיות טרור וגורמים עוינים.

בעקבות הלחץ והסכנה הרבה, צה"ל הגביר את המעורבות במאבק ושירות הביטחון הכללי נכנס לתמונה. במסגרת המאבק עודכנה החקיקה בכנסת, והצעת החוק שיזם ח"כ עמית הלוי (הליכוד) הגדירה הברחות גבול כעבירה ביטחונית חמורה במקום עבירת מכס וטובין הישנה. כמו כן, הוקמו מערכות ייעודיות לניטור ושיבוש אלקטרוני של רחפנים אלו.

בתגובה לפעילות המסכלת נגד הרחפנים, שינו ארגוני ההברחה את דפוס הפעולה והפנו משאבים לפתרונות לואו-טק מתוחכמים. השיטה החדשה מתבססת על תכנון מטאורולוגי ומכני פשוט, במסגרתו המטען מחובר לבלוני הליום בהתאם לכיוון הרוח הנמדד בשטח. כדי להבטיח את איכון המטען ואיסופו, מוצמד אליו רכיב GPS הפועל כ"קופסה שחורה" המשדרת את מיקומו המדויק למבריחים מעבר לגבול.