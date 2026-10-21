דיווח: ייצוא הנפט מהמפרץ הפרסי חזר לרמתו מלפני המלחמה 

מכלית נפט ( שאטרסטוק )

ייצוא הנפט מהמפרץ הפרסי חזר לרמתו מלפני פרוץ המלחמה באיראן, ואף עבר אותו - זאת למרות התקיפות על מכליות נפט באזור והסכנות לשיט במיצרי הורמוז. כך דווח הבוקר (רביעי) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל". הדיווח מתבסס על נתונים של חברת "Kpler" העקבות אחר תנועת כלי שיט ומשלוחים ימיים של סחורות. על פי הנתונים, בשבוע שבין ה-12 ל-18 באוקטובר היקף הייצוא היומי של משלוחי הנפט מהמזרח התיכון הגיע לממוצע של יותר מ-24 מיליון חביות ביום, זאת לעומת 23.3 מיליון חביות שיוצאו ב-27 בפברואר, יום לפני תחילת המלחמה באיראן.

עוד באותו נושא ישראל תכננה לתקוף באיראן לפני כשבוע ונבלמה בידי טראמפ חדשות סרוגים

עם זאת, תנועת הנפט דרך מיצר הורמוז עצמו עדיין נמוכה מהרמה שהייתה לפני המלחמה. על פי הנתונים, בשבוע האחרון עברו דרך המצר כ־14 מיליון חביות נפט ביום בממוצע, המהווים כ-82 אחוז מהיקף התנועה לפני פרוץ הלחימה.

ההתאוששות בייצוא הנפט התאפשרה בין היתר בזכות הרחבת השימוש בצינורות הנפט של סעודיה ואיחוד האמירויות, לצד העברת מטענים בין כלי שיט וההגנה הצבאית האמריקנית על תנועת המיכליות במיצרי הורמוז. ב-Kpler אמרו כי במהלך חודש ספטמבר כ-40 אחוז מייצוא הנפט של מדינות המפרץ - למעט איראן - עברו בנתיבים שעוקפים את מיצרי הורמוז, זאת לעומת 17 אחוז בלבד לפני המלחמה.