ישראל תכננה לתקוף באיראן לפני כשבוע ונבלמה בידי טראמפ

מטוסי קרב בדרך לתקיפה באיראן ( דובר צה"ל )

ישראל יזמה תקיפה באיראן לפני כשבוע וחצי - ב-10 באוקטובר, אך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בלם את המהלך בשל הבחירות המתקרבות בארצות הברית. כך דווח ב"פייננשל טיימס", מפי מקורות המעורים בפרטים.

על פי הדיווח, נתניהו ניסה לשכנע את הנשיא האמריקני לאפשר את חידוש המערכה הצבאית נגד איראן, בין היתר בשל דאגה בישראל מהתפתחויות חדשות בתוכנית הגרעין האיראנית. אלא שטראמפ, כך נטען, לא היה מעוניין בפתיחת סבב לחימה נוסף לפני בחירות האמצע בארצות הברית, שיתקיימו ב-3 בנובמבר. בעקבות התנגדותו, המהלך הצבאי שביקש נתניהו לקדם לא יצא לפועל.

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החשש הישראלי מתוכנית הגרעין

לפי המקורות שצוטטו בדיווח, אחד השיקולים המרכזיים שהציג נתניהו בפני טראמפ היה החשש מצעדים שנוקטת איראן בתחום הגרעין.

בישראל רואים בהתפתחויות בתוכנית הגרעין האיראנית סוגיה ביטחונית מרכזית, ועל פי הדיווח, נתניהו ביקש לקדם פעולה צבאית נוספת כדי להתמודד עם האיום.

עם זאת, מהדיווח עולה כי השיקולים הפוליטיים בארצות הברית השפיעו על עמדתו של טראמפ, שהעדיף שלא להיכנס למערכה נוספת בשבועות שלפני הבחירות לקונגרס.