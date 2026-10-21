מה הם יודעים? בחיזבאללה העלו את רמת הכוננות

חיזבאללה ( שאטרסטוק )

על רקע המתיחות הביטחונית באזור, ארגון הטרור חיזבאללה העלה את רמת הכוננות של כוחותיו בלבנון, כך דווח בערוץ אל-ג'דיד הלבנוני מפי מקורות המעורים בפרטים.

לפי הדיווח, בארגון נערכים לשני תרחישים אפשריים: הסלמה צבאית מצד ישראל, או הידרדרות ביטחונית בזירה הפנימית בלבנון. הדיווח מצביע על חשש בחיזבאללה מפני התפתחויות ביטחוניות, הן בגבול עם ישראל והן בתוך המדינה שבה פועל הארגון.

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דיווחים סותרים על תנועת פעילי חיזבאללה

במקביל, מקורות ששוחחו עם אל-ג'דיד הכחישו דיווחים על העברת פעילי חיזבאללה מדרום לבנון לאזור הדאחיה שבדרום ביירות, הנחשב למעוז מרכזי של הארגון.

ההכחשה מגיעה בעקבות דיווח בערוץ MTV הלבנוני, שלפיו זוהתה תנועה של פעילי חיזבאללה מדרום המדינה לעבר ביירות ואזורים נוספים.