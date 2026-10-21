שבוע אחרי שעזב את המפלגה הוא מודה: "לא הערכתי את זה נכון"

מפלגת עמך ישראל ( חיים גולדברג / פלאש90 )

סגן ראש המועצה האזורית שומרון, דוידי בן ציון, התייחס הלילה (שלישי) לראשונה בהרחבה לנסיבות שהובילו אותו לפרוש ממפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר, כשבוע לאחר שהודיע על החלטתו.

בריאיון לתוכנית "כאן הלילה" בכאן חדשות ברשת ב', הסביר בן ציון: "הנסיבות הובילו לכך שזה מבחינתי לא היה רלוונטי, ולא יכולתי להמשיך. כבר הרגשתי שהישארותי לא תביא תועלת ולהיפך, אז הגעתי למסקנה שזה הדבר הנכון בעת הזאת". "לא הערכתי כנראה את הקמפיין שהופעל נגדנו" בן ציון התייחס גם למצבה של המפלגה בסקרים ולחשש שלא תצליח לעבור את אחוז החסימה. לדבריו, האפשרות שקולות המצביעים ירדו לטמיון הייתה אחד השיקולים שהשפיעו על החלטתו. "הפוליטיקה זה אירוע של פרקטיקה. אני איש ביצוע שבא לשרת. אם אני, כמי שנותנים בי אמון, מרגיש שיש ספק אם אני אוכל לממש את הדרך הזאת ואת הערכים האלה, ואחוז החסימה הוא חלק מהפרמטרים שמייצרים את הסימן שאלה הזה - אז אני לא יכול לקחת על זה אחריות". בהמשך הודה כי הערכתו הראשונית לגבי התמיכה הציבורית במפלגה הייתה אופטימית מדי, והצביע על הקמפיין שהתנהל נגדה כאחד הגורמים שהפתיעו אותו. "הנחתי שאנחנו נהיה בקלות במקום הרבה הרבה יותר גבוה, מהסיבה שלא הערכתי כנראה את הקמפיין שהופעל נגדנו. לא חשבתי שזה יהיה מזג אוויר כל כך סוער".

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השלטים נגדו והפגיעה במשפחה

במהלך הריאיון נשאל בן ציון גם על הלחצים הפוליטיים שהופעלו עליו ועל השלטים שנתלו נגדו ביישוב מגוריו.

"איש ציבור שנכנס לתוך המשחק הפוליטי, גם אם הוא איש מאוד מאוד ערכי, צריך לקחת בחשבון שיש תופעות מהסוג הזה. איך אמר לי פעם מישהו חכם? 'מי שיוצא לגשם בלי מטריה שלא יופתע שהוא נרטב'. זה המשחק הפוליטי, צריך לקבל את זה, וזה חלק מהמגרש".

עם זאת, הוא סיפר כי ההתנהלות נגדו השפיעה גם על בני משפחתו, ובפרט על רעייתו, שנאלצה להתמודד עם שאלות והערות במקום עבודתה.

"אשתי ברמה הכי הכי פרטית הולכת למקום עבודה ומקבלת הערות ושאלות, לא מהמעסיקים שלה - הכוונה מחברות או מקולגות וכן הלאה, אז זה מייצר תחושה לא נוחה, זה טבעי".

לשאלה האם גם עופר וינטר צריך לפרוש, השיב בן ציון: "התפקיד שלי הוא לקחת אחריות על עצמי. אני לא אגיד לעופר וינטר מה לעשות. הוא איש רציני, הוא יקבל את ההחלטות שלו, ואני את ההחלטה שלי קיבלתי".