אירופה בוערת: צרפת ואיטליה שולחות חיילים לרחובות

כוחות משטרה בצרפת ( שאטרסטוק )

המתיחות באירופה גוברת. ממשלות צרפת ואיטליה הודיעו אתמול (שלישי) על תגבור משמעותי של כוחות הביטחון, לקראת סבב הפגנות נוסף הצפוי להתקיים בשבת הקרובה.

ההחלטות התקבלו בעקבות מהומות אלימות שפרצו בשתי המדינות בסוף השבוע האחרון ונמשכו גם בימים שלאחר מכן. בשתי המדינות חוששים מהתחדשות העימותים בין מפגינים לכוחות המשטרה, לאחר שמחאות שהחלו על רקע סוגיות חברתיות וכלכליות הידרדרו בחלק מהמוקדים להצתות, השחתת רכוש וביזה. צרפת: הצבא יתפרס ברחובות, העוצר נמשך בצרפת החלו ההפגנות במחאת תלמידי תיכון על מצב מערכת החינוך, אך בהמשך הצטרפו אליהן קבוצות נוספות שמחו נגד יוקר המחיה. בעקבות האירועים האלימים הודיע שר הפנים הצרפתי, לורן נונייז, כי כוחות צבאיים יתגברו את מערך הביטחון לקראת ההפגנות המתוכננות לסוף השבוע. לדבריו, במסגרת ההיערכות יופעל גם כוח סנטינל, שנועד לסייע באבטחת המרחב הציבורי ולאפשר למשטרה להתמקד בטיפול בהפרות הסדר. ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, הבהיר בנאומו בפני הפרלמנט כי המשטרה תיערך בכוחות גדולים במיוחד להפגנות בשבת. לדבריו, היעד המרכזי של הממשלה הוא להשיב את הסדר הציבורי במהירות לאחר האירועים האלימים. במקביל, משטרת פריז הודיעה כי העוצר הלילי שהוטל בעקבות המהומות יוארך גם ללילה שבין שלישי לרביעי, וכי ייתכן שיימשך בהתאם להתפתחויות בשטח. איטליה: 500 חיילים למילאנו ומאות מעוכבים גם באיטליה הוחלט לנקוט צעדים חריגים בעקבות ההתפרעויות. ממשלתה של ג'ורג'ה מלוני הודיעה על שליחת 500 חיילים למילאנו, שבה התרחשו בסוף השבוע עימותים קשים בין צעירים רעולי פנים לבין המשטרה. במהלך המהומות הוצתו פחי אשפה, נופצו חלונות ראווה ונבזזו בתי עסק, בין היתר באזור קתדרלת מילאנו ובמוקדים נוספים במרכז העיר. על פי נתוני המשטרה האיטלקית, 271 צעירים עוכבו במהלך האירועים בשבת ובראשון. מתוכם נעצרו 32 בני אדם, בהם 23 קטינים. עוד נמסר כי 28 בני אדם נוספים דווחו לרשויות המשפטיות. כוחות המשטרה השתמשו בגז מדמיע ובמכת"זיות כדי לפזר את המתפרעים, שפעלו בשולי הפגנות שהחלו כמחאות שקטות.

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חנויות היוקרה חוששות מביזה נוספת

החשש מהתחדשות האלימות מורגש היטב גם במרכזי המסחר של מילאנו, אחת מבירות האופנה החשובות בעולם.

חנויות יוקרה רבות ברובע האופנה נותרו סגורות, ובתי אופנה ובהם שאנל, דיור וטיפאני פינו מוצרים מחלונות הראווה מחשש לניסיונות ביזה נוספים.

בין העסקים שנפגעו במהלך ההתפרעויות היו גם סניפים של רשת מוצרי הספורט דקטלון, מותג ציוד החוץ ארקטריקס וחברת התקשורת וודאפון.

במקביל לתגבור הכוחות, כלי תקשורת באיטליה דיווחו כי הממשלה מקדמת חבילת צעדי ביטחון מחמירים, הכוללת הרחבת סמכויות להתמודדות עם עבריינות נוער, הארכת אפשרויות מעצר מנע לקטינים והגבלות על התקהלויות המוגדרות כאיום על הסדר הציבורי.