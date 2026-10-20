אלירז שדה מעריך: זה מה שיקרה אם גוש הימין לא יקבל 61 מנדטים

‏מגיש i24 אלירז שדה, התייחס היום (שלישי) שוב ושוב לסוגיית חוק הגיוס וגיוס חרדים לצבא.

‏״מעצר החבדניקים תקלה קשה של הצבא, ככה לא מתקנים, עדיף שהמפלגות החרדיות לא יהיו בממשלה הבאה ויהיה פתרון מקצועי לסוגיה במקום מעצרים שאינם יעילים״, אמר תחילה.

שדה התייחס לשאלה מה יקרה עם החרדים אחרי הבחירות ואמר: ״החרדים הם כח יהודי אדיר וחשוב, הם עם ישראל על מלא אבל יותר מדיי זמן ויותר מדיי מצבים היו להם להסדיר את החלוקה בנטל, גם אם זה לחץ פוליטי כדי להפיל את נתניהו חייבים לפתור.

‏גם ההתנתקות הייתה פוליטית ואם היו מוצאים פתרון כדי למנוע אותה היה הרבה יותר טוב בישראל לכולם.

‏אם לא יהיו 61 ייתכן והחרדים יצטרכו לשלם מחיר של ממשלה אחת לא להיות בה כדי שהרוחות ירגעו ואז שתהיה ממשלת גיוס שבה נתניהו, שבמצב כזה נשאר זמני, מוותר על החרדים ואיזנקוט מוותר ויושב תחתיו כשר בטחון, וכמובן דואגים גם לחרדים״.