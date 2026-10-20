מפתיע? יעקב בוזגלו חושף למי יצביע בבחירות הקרובות

כדורגלן העבר יעקב בוזגלו פרסם פוסט שעורר הדים ובו קרא לציבור להפסיק להתבייש בדעותיו: "תפסיקו להתבייש. אם אתם מאמינים בערכים של שוויון, דמוקרטיה, זכויות אדם... הגיע הזמן להפסיק להתבייש ולהיות גאים בדרך שלנו".

בוזגלו הכריז בגלוי כי הוא רואה במפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן בסיס ראוי: "אני לא מתבייש להיות שמאלני. אני מתבייש בכך שהגענו למצב שבו אנשים מפחדים לומר בגלוי במה הם מאמינים".

את דבריו חתם בהצהרה חד-משמעית: ״אני מרוקאי גאה, שמאלני גאה, ולא צריך לקבל מכם אישור כדי להיות מי שאני. במקום להתווכח על אחריות, על מחדלים, על שאלות שעדיין דורשות תשובות ועל פרשת הקטארגייט, אנחנו עסוקים בלריב אחד עם השני. למי זה באמת מועיל כשעם ישראל שונא את עצמו?״.