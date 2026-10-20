שבוע לבחירות: המהלך החריג של איזנקוט נגד בכיר הליכוד

שבוע בדיוק נותר עד לבחירות לכנסת ה-26, אך נראה כי גדי איזנקוט, ראש מפלגת ישר, לא מבזבז זמן.

איזנקוט בחר מועמד שלתפקיד יו"ר הכנסת שיחליף את אמיר אוחנה מהליכוד, כך דיווח הערב (שלישי) עמיאל ירחי ב-i24.

ממפלגת ישר נמסר בתגובה: "במפלגה ישנם מספר מועמדים עם ניסיון מתאים לתפקיד שישיב לכנסת את מעמדה הראוי כבית הנבחרים של העם. אנו לא עוסקים בחלוקת תפקידים".

נזכיר כי שלשום הצהיר יו"ר סיעת הרשימה המשותפת, ח"כ אחמד טיבי, כי מפלגתו תפעל להדחת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה כבר בימיה הראשונים של הכנסת הבאה. "לא נחכה להקמת ממשלה חדשה", אמר טיבי, והוסיף כי הרשימה המשותפת תתמוך במועמד האופוזיציה לתפקיד. עוד הצהיר כי בכוונתו לקדם את "חוק הנאשם", שנועד למנוע מבנימין נתניהו לכהן כראש ממשלה.