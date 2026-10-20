הרב סדן לנתניהו: מתרשם שוינטר צריך לפרוש

על רקע החשש מאובדן קולות למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' נפגשו היום עם ראש מכינת עלי, הרב אלי סדן, רבו של יו"ר מפלגת "עמך ישראל", עופר וינטר.
עפ"י דיווח של מלוכדים ניוז גורמים המעורים בנושא אומרים שבמהלך השיחה אמר הרב אלי סדן לרה"מ נתניהו: "אני השתכנעתי שעופר וינטר צריך לפרוש. אין לי השפעה עליו בעניין זה".
בסביבת הרב מתלבטים האם להוציא הודעה או שהיא גם ככה לא תשפיע.
הפגישה התקיימה במסגרת המאמצים שמתקיימים בימין לקראת הבחירות, בניסיון לצמצם את הסיכון שקולות רבים לא יתורגמו למנדטים. במקביל, רבנים בכירים בציונות הדתית פועלים מול מפלגות קטנות נוספות, מחשש שלא יעברו את אחוז החסימה.
הפגישה התקיימה במכינת עלי עם הרב אלי סדן, לצד הרב יגאל לוינשטיין והרב יהודה סדן. בפגישה השתתף גם סמוטריץ', וכן אנשי צוות מסביבת ראש הממשלה והשר.
המאמצים להביא לפרישת מפלגות קטנות צפויים להימשך גם בשעות הקרובות, כאשר במערכת הפוליטית גובר החשש מפיצול קולות בגוש הימין.
בשלב זה, דבריו של הרב סדן אינם מעידים כי וינטר אכן מתכוון לפרוש מהמרוץ. וינטר עצמו הבהיר מוקדם יותר כי מפלגתו מתכוונת להמשיך בהתמודדות.
שלא יבריח את הבוחרים, הבן שלי מסכן חייו והם עסוקים בספירת מנדטים??