הרב סדן לנתניהו: מתרשם שוינטר צריך לפרוש

על רקע החשש מאובדן קולות למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' נפגשו היום עם ראש מכינת עלי, הרב אלי סדן, רבו של יו"ר מפלגת "עמך ישראל", עופר וינטר.

עפ"י דיווח של מלוכדים ניוז גורמים המעורים בנושא אומרים שבמהלך השיחה אמר הרב אלי סדן לרה"מ נתניהו: "אני השתכנעתי שעופר וינטר צריך לפרוש. אין לי השפעה עליו בעניין זה".

בסביבת הרב מתלבטים האם להוציא הודעה או שהיא גם ככה לא תשפיע.

הפגישה התקיימה במסגרת המאמצים שמתקיימים בימין לקראת הבחירות, בניסיון לצמצם את הסיכון שקולות רבים לא יתורגמו למנדטים. במקביל, רבנים בכירים בציונות הדתית פועלים מול מפלגות קטנות נוספות, מחשש שלא יעברו את אחוז החסימה.