צה"ל מאשר: חוסל בכיר במנגנון הביטחון הכללי של חמאס בעזה

רצף החיסולים נמשך: כוחות צה"ל שב"כ תקפו בהכוונה מודיעינית מוקדם יותר היום (שלישי במרחב העיר עזה וחיסלו את אכרם בסאם שעבאן יאסין, בכיר במנגנון הבטחון הכללי של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.
בצה"ל אמרו כי "סיכולו של יאסין הוא חלק ממאמץ מתמשך לפגוע בבכירי המנגנון ולהחליש את יכולותיו ברצועת עזה". חיסול זה מצטרף לתקיפת צה"ל לפני כ-4 חודשים, שבמסגרתה חוסלו בכירים במנגנון הביטחון הכללי של חמאס ברצועה.
מנגנון הביטחון הכללי (הבטכ"ל) הוא מנגנון מרכזי וחשאי האחראי על אבטחת בכירי חמאס. בכירי הבטכ"ל אמונים על אבטחת בכירי חמאס, שינועם בין נכסי חירום, יצירת תמונות מודיעין, לרבות איסוף מודיעין על כוחות הביטחון, המסייעות לבכירי הארגון בקבלת החלטות ובהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל.
בצה"ל הסבירו כי "בעת האחרונה, המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל וניסה לשקם את היכולות הצבאיות של הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר להסרת האיום". עוד הובהר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.
בסיכום הודעת דובר צה"ל נאמר כי "כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום".
בעבר מנהיגים נלחמו בשביל האזרחים, כיום עושים קומבינות פוליטיות ומאפשרים לחמאס להתחזק! חייבים להחליף את הנהגת המחדל הזאת עכשיו