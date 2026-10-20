צה"ל מאשר: חוסל בכיר במנגנון הביטחון הכללי של חמאס בעזה

רצף החיסולים נמשך: כוחות צה"ל שב"כ תקפו בהכוונה מודיעינית מוקדם יותר היום (שלישי במרחב העיר עזה וחיסלו את אכרם בסאם שעבאן יאסין, בכיר במנגנון הבטחון הכללי של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.

בצה"ל אמרו כי "סיכולו של יאסין הוא חלק ממאמץ מתמשך לפגוע בבכירי המנגנון ולהחליש את יכולותיו ברצועת עזה". חיסול זה מצטרף לתקיפת צה"ל לפני כ-4 חודשים, שבמסגרתה חוסלו בכירים במנגנון הביטחון הכללי של חמאס ברצועה.

מנגנון הביטחון הכללי (הבטכ"ל) הוא מנגנון מרכזי וחשאי האחראי על אבטחת בכירי חמאס. בכירי הבטכ"ל אמונים על אבטחת בכירי חמאס, שינועם בין נכסי חירום, יצירת תמונות מודיעין, לרבות איסוף מודיעין על כוחות הביטחון, המסייעות לבכירי הארגון בקבלת החלטות ובהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל.