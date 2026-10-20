סקר מנדטים: שבוע לבחירות - צד אחד משיג ניצחון

סקר מנדטים חדש של חדשות 14 שנערך על ידי חברת Next Data מציג תמונת מצב מעניינת של המפה הפוליטית. על פי הנתונים, לו הבחירות היו נערכות היום, גוש הימין היה מגיע לרוב של 62 מנדטים. מנגד, גוש השמאל עומד על 44 מנדטים בלבד, ואילו המפלגות הערביות מקבלות 14 מנדטים.

בצמרת הטבלה ממוקמת מפלגת הליכוד עם 30 מנדטים, כשאחריה מפלגת ישר! שזוכה ל-20 מנדטים. המפלגות ביחד, ש"ס והדמוקרטים מקבלות 9 מנדטים כל אחת. יהדות התורה, הרשימה המשותפת ועוצמה יהודית מקבלות 8 מנדטים כל אחת, בעוד שרשימת הציונות הדתית וזהות עומדת על 7 מנדטים. את תמונת המפלגות שעוברות את אחוז החסימה סוגרות ישראל ביתנו ורע"ם עם 6 מנדטים לכל אחת.