סקר מנדטים: שבוע לבחירות - צד אחד משיג ניצחון

סקר מנדטים חדש של חדשות 14 שנערך על ידי חברת Next Data מציג תמונת מצב מעניינת של המפה הפוליטית. על פי הנתונים, לו הבחירות היו נערכות היום, גוש הימין היה מגיע לרוב של 62 מנדטים. מנגד, גוש השמאל עומד על 44 מנדטים בלבד, ואילו המפלגות הערביות מקבלות 14 מנדטים.
בצמרת הטבלה ממוקמת מפלגת הליכוד עם 30 מנדטים, כשאחריה מפלגת ישר! שזוכה ל-20 מנדטים. המפלגות ביחד, ש"ס והדמוקרטים מקבלות 9 מנדטים כל אחת. יהדות התורה, הרשימה המשותפת ועוצמה יהודית מקבלות 8 מנדטים כל אחת, בעוד שרשימת הציונות הדתית וזהות עומדת על 7 מנדטים. את תמונת המפלגות שעוברות את אחוז החסימה סוגרות ישראל ביתנו ורע"ם עם 6 מנדטים לכל אחת.
מתחת לאחוז החסימה נותרות כמה מפלגות שאינן מצליחות להיכנס לכנסת. מפלגת המילואימניקים הכלכלית בראשות פרופ' ירון זליכה מקבלת 2.5% בלבד מכלל הקולות. מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר נותרת אף היא בחוץ עם 1.9% בלבד. מפלגות נוספות שלא עוברות הן נעם לישראל (0.9%), הציבור החרדי (0.9%), ואח"י – חוזרים לשורשים עם 0.4% מהקולות.
אתם לא מבינים שנתניהו מרוויח מכל הנדסת התודעה הזו? הבטיחו לנו ממשלת ימין וקיבלנו הפקרה של הלוחמים ודילים עם משתמטים