המשטרה מבקשת סיוע באיתור נעדר בן 11 באזור השרון 

משטרת ישראל הודיעה הערב (שלישי) כי היא מבקשת את עזרת הציבור בחיפושים אחרי ארד איילון בן ה-11, המוגדר כנעדר בסיכון. הנער נראה לאחרונה היום בשעות הצהריים סמוך לבית ינאי, וכעת ניתן אישור מהמשפחה לפרסם את דבר היעדרותו.
תיאור הנעדר:
גובה: 1.50 מטר.
מבנה גוף: בינוני.
שיער: בצבע חום כהה קצר.
צבע עיניים: חומות.
תיאור לבוש: חולצה לבנה ומכנסיים כתומים.
סימנים מיוחדים: שתי שריטות בלחי ימין, פצע ברגל ימין באיזור הברך.
"כל היודע על דבר מקום הימצאו מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת שדות בטלפון 09-9617201" נמסר.