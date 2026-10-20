המשטרה מבקשת סיוע באיתור נעדר בן 11 באזור השרון 

הנעדר ארד איילון ( דוברות המשטרה )

משטרת ישראל הודיעה הערב (שלישי) כי היא מבקשת את עזרת הציבור בחיפושים אחרי ארד איילון בן ה-11, המוגדר כנעדר בסיכון. הנער נראה לאחרונה היום בשעות הצהריים סמוך לבית ינאי, וכעת ניתן אישור מהמשפחה לפרסם את דבר היעדרותו.