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המשטרה מבקשת סיוע באיתור נעדר בן 11 באזור השרון 

המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושים אחר ארד איילון בן ה-11, שנראה לאחרונה בצהריים סמוך לבית ינאי ומוגדר כנעדר בסיכון

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הנעדר ארד איילון (דוברות המשטרה)

משטרת ישראל הודיעה הערב (שלישי) כי היא מבקשת את עזרת הציבור בחיפושים אחרי ארד איילון בן ה-11, המוגדר כנעדר בסיכון. הנער נראה לאחרונה היום בשעות הצהריים סמוך לבית ינאי, וכעת ניתן אישור מהמשפחה לפרסם את דבר היעדרותו.

תיאור הנעדר:

גובה: 1.50 מטר.

מבנה גוף: בינוני.

שיער: בצבע חום כהה קצר.

צבע עיניים: חומות.

תיאור לבוש: חולצה לבנה ומכנסיים כתומים.

סימנים מיוחדים: שתי שריטות בלחי ימין, פצע ברגל ימין באיזור הברך.

"כל היודע על דבר מקום הימצאו מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת שדות בטלפון 09-9617201" נמסר.
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