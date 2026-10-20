יוסי דגן ( צילום: מטה V22 - שומרון )

לקראת הבחירות הקרובות, ראש עיריית לוד יאיר רביבו וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן הודיעו היום (שלישי) על שיתוף פעולה במסגרתו יגיעו מאות מתנדבים מהשומרון ללוד ביום הבחירות, במטרה לעודד את תומכי המחנה הלאומי לצאת ולהצביע.

המהלך יוצא לדרך בעקבות פנייה של רביבו לדגן, שביקש ממנו לגייס תושבים מיישובי השומרון ואוהדי ההתיישבות לטובת פעילות שטח בעיר. מדובר בחידוש שיתוף הפעולה שהתקיים בין השניים במסגרת פרויקט V22 במערכת הבחירות הקודמת, לפני ארבע שנים. המיזם החדש, שייקרא V26, יפעל בתיאום ובשיתוף פעולה עם המטה המרכזי. במסגרת הפעילות צפויים מאות המתנדבים להגיע ללוד ביום הבחירות עצמו, לעבור מדלת לדלת ולפעול להגדלת שיעור ההצבעה בעיר. ראש העיר לוד, עו"ד יאיר רביבו, בירך על ההיענות של דגן לפנייתו ואמר: "אני מודה לחברי היקר יוסי דגן על ההיענות לפנייתי ועל הנכונות להגיע פעם נוספת ללוד עם חברינו מהשומרון. החברות ושיתוף הפעולה בינינו נמשכים שנים רבות, ואני מעריך את ההתגייסות ואת רוח ההתנדבות, שתבטיח בעזרת השם את ניצחון הימין בבחירות". גם ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, התייחס לשיתוף הפעולה המתחדש והדגיש את הקשר בין השומרון ללוד.

עוד באותו נושא 7 ימים לבחירות: סולברג מנחית מכה קשה על נתניהו והליכוד חדשות סרוגים

"יאיר רביבו הוא חבר אישי ושותף לדרך זה שנים רבות, הקשר בין השומרון ללוד הוא קשר של חברות, ערבות הדדית ואהבת הארץ. נעניתי בשמחה לפנייתו להגיע שוב ללוד יחד עם חבריי מהשומרון".

דגן פירט את אופי הפעילות המתוכננת ביום הבחירות: "מאות יגיעו כדי לעבור מדלת לדלת ולהמריץ את תושבי העיר להצביע למען המחנה הלאומי, כולנו פועלים ביחד ובצורה מלאה עם המטה המרכזי כדי להביא לניצחון".

בכך מבקשים רביבו ודגן לשחזר את שיתוף הפעולה ממערכת הבחירות הקודמת, הפעם באמצעות מאות מתנדבים שיתמקדו בהמרצת מצביעים בלוד במסגרת מיזם V26.