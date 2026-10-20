יו”ר ועדת הבחירות המרכזית קבע היום (שלישי) הגבלות על השימוש של הליכוד בחומרים שצילם דובר צה”ל במסגרת תעמולת הבחירות, בעקבות פרסומים חוזרים של ראש הממשלה בנימין נתניהו שכללו צילומים צבאיים, ככל הנראה ללא הסדרת תשלום עבור השימוש בהם.

בהחלטה נקבע כי מעתה לא ניתן יהיה לשלב בתשדירי הבחירות של הליכוד חומרים שצילם דובר צה”ל, אלא אם יוצג מראש אישור המעיד כי התשלום עבור השימוש בהם הוסדר. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות על פי הודעת ועדת הבחירות המרכזית, נתניהו פרסם בחשבונותיו סרטונים שבהם נראו בין היתר מטוסי חיל האוויר, טנקים של צה”ל וספינות חיל הים. בעקבות הפרסומים הוגשו עתירות, אולם הסרטונים הוסרו לפני שהתקבלו הכרעות סופיות בעניינם. בעתירה נוספת ביקש יו”ר ועדת הבחירות לקבל את עמדת היועצת המשפטית לממשלה בנוגע לשימוש בחומרים מסוג זה, גם במקרה שבו הסרטון יוסר.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: רועי אברהם\לע"מ )

היועצת המשפטית לממשלה מסרה כי מבירור שנערך מול הגורמים המתאימים עולה שלא ניתן לקבוע בוודאות את מקורם של כל הקטעים בסרטון הערוך, אולם נראה שחלקם צולמו בידי דובר צה”ל. עוד נמסר כי לא נמצא תיעוד לפנייה להסדרת התשלום עבור השימוש בחומרים.

גם במקרה הזה הסרטון הוסר, והעתירה נמחקה. עם זאת, יו”ר ועדת הבחירות התייחס לכך שמדובר בהתנהלות חוזרת של “פרסום והסרה”, שבמסגרתה הסרטונים מתפרסמים ומוסרים בעקבות הגשת עתירות, עוד לפני הכרעה בעניינם.

בהחלטה הובהר כי סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) אוסר שימוש בנכסי ציבור לצורכי תעמולת בחירות. בהתאם לפסיקות קודמות הנוגעות לחומרים שצילמה לשכת העיתונות הממשלתית, נקבע כי גם שימוש בחומרים שצילם דובר צה”ל מחייב הסדרת תשלום.

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לצד ההגבלה על השימוש בחומרים בתשדירי הבחירות, חויב הליכוד לשלם לעותר הוצאות בסך 1,500 שקלים, וכן הוצאות בסך 6,000 שקלים לאוצר המדינה.

בסך הכול תשלם המפלגה 7,500 שקלים בעקבות ההליך. ההחלטה קובעת כי בתשדירי הבחירות הבאים לא יאושרו לפרסום קטעים שצילם דובר צה”ל ללא הצגת אישור תשלום מראש.