בהר המור מגיבים לנתניהו: "שיאכל את מה שהוא בישל"

( מפלגת נועם )

הלחץ שאינו פוסק שמפעיל ראש הממשלה בנימין נתניהו על המפלגות הקטנות בימין מביא לתגובה חריפה וחסרת תקדים מצידה של מפלגת 'נעם' ורבני ישיבת 'הר המור'. על פי הדיווח של העיתונאי ישי כהן, גורם בכיר בהר המור דוחה על הסף את הקריאות והפניות מצידו של נתניהו להביא לפרישת המפלגה מחשש לשריפת קולות בגוש. "לנתניהו אין באמת דרך לשכנע את מפלגת 'נעם' לפרוש מהמרוץ בבחירות", תקף הגורם. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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בדבריו הפנה הבכיר אצבע מאשימה ישירה כלפי התנהלותו של ראש הממשלה לאורך מערכת הבחירות, וטען כי נתניהו עצמו הוא זה שהוביל לבידודה הפוליטי של המפלגה: "הוא זה שדאג שאף מפלגה לא תצרף אליה את אבי מעוז. הוא זה שקיבל את ההחלטה לחסל פוליטית את אבי מעוז".

בסיום דבריו הבהיר הבכיר כי ב'נעם' ובסביבת הישיבה אין כל כוונה להתקפל בפני הלחצים: "שכעת לא יבוא להתחנן שהמפלגה תפרוש. שיאכל את התבשיל שבישל, נוכיח כמה אנחנו שווים".