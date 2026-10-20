שר ההגנה האמריקני בהתייחסות ראשונה לביקורו הסודי בישראל

מזכיר ההגנה האמריקני פיט הגסת' ( ג'ושוע סוקוף\שאטרסטוק )

שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' התייחס הערב (שלישי) לראשונה לביקור הסודי שקיים אמש בישראל, במהלכו סייר בבסיס פיקוד המרכז האמריקני ונפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבסיס עובדה. "כפי שאתם יודעים, הלוחמים האמריקנים הם הטובים ביותר בעולם. היום חזרתי מביקור בבסיס פיקוד מרכז, שבו נפגשתי עם טייסים, אנשי תדלוק אווירי ואנשי תחזוקה" אמר הגסת'. "הם עושים עבודה היסטורית כדי להבטיח שלאיראן אף פעם לא יהיה נשק גרעיני. כשאני מביט בעיניהם, אני מביט בעיניים של האנשים הטובים ביותר במדינה שלנו".

כאמור, הבוקר דווח לראשונה על ביקורו הסודי של הגסת' בישראל, במהלכו נתניהו נפגש עם הבכיר בממשל האמריקני בבסיס בדרום הארץ. לפי הדיווחים, הפגישה נמשכה מעל שעתיים, והשתתפו בה גם בכירים מאיחוד האמירויות.

הביקור התקיים ללא הודעה רשמית מוקדמת מצד הפנטגון, בעיתוי רגיש במיוחד: שמונה ימים בלבד לפני הבחירות לכנסת, ובזמן שישראל וארצות הברית מקיימות דיונים על האפשרות לחדש את המערכה הצבאית נגד איראן.