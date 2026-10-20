וינטר מבהיר: הרב אלי סדן לא ייצא נגדנו

עופר וינטר ( אבשלום ששוני\פלאש 90 )

על רקע הפגישה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם הרב אלי סדן במכינת עלי, גורם במפלגת "עמך ישראל" הבהיר כי ראש הישיבה לא יוציא הודעה נגדם - זאת למרות הלחצים מצד נתניהו והקואליציה להביא לכך שהרב ינסה לשכנע את תלמידו עופר וינטר לפרוש מהמירוץ לכנסת.

לפי הגורם, המשמעות מכך שהרב סדן לא יפרסם הודעה נגד "עמך ישראל" היא ש"הם נכשלו בניסיון שלהם שייצא נגדנו". עוד הזכירו כי עד כה, ההודעה היחידה שהרב סדן הוציא בנושא היה בשבוע שעבר, בה הוא דיבר נגד המתקפות על המפלגה.

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כאמור, בדבריו שפורסמו בשבוע שעבר הרב סדן מתח ביקורת חריפה על אופי המאבק הפוליטי נגד חברי מפלגת עמך ישראל, כשהוא התייחס לטענות על שליחת חוקרים פרטיים לביתו של עופר וינטר, תליית שלטים נגד מתמודדים בבתי כנסת ואף פגיעה בילדיהם. “אני רוצה לבטא מחאה חריפה ביחס לסגנון המאבק”, פתח הרב סדן את דבריו. “בחירות לא נותנות שום היתר, לא לשקרים, לא לשון הרע, ובוודאי לא לאובדן המצווה הכל כך יקרה וחשובה מצוות ואהבת לרעך כמוך, כמוך ממש”. בהמשך פירט הרב את המעשים שעליהם שמע, ואשר לדבריו הביאו אותו לפרסם את הודעת המחאה: “כשאני שומע ששולחים חוקרים פרטיים לביתו של עופר וינטר להטמין לו שם מכשירי הקלטה, כשאני שומע שתולים בבתי הכנסת של המתמודדים שלטים עם דברי נעצה נגדם, כשאני שומע שגם לא בוחלים לפגוע בילדים של המתמודדים, אני מבין שנחצו כל הקווים. ולכן אני מרגיש חובה מוסרית להביע את עמדתי”.

הרב סדן הבהיר כי אין בדבריו משום הבעת תמיכה פוליטית במפלגה או קריאה להצביע עבורה, אלא מחאה על דרכי המאבק נגדה. “לגיטימי לחלוק על דרכו הפוליטית, אני גם לא אומר למה אני בוחר, אבל לא לגיטימי לנהל מאבק בחירות אלים ופסול, ונגד זה אני מרגיש חובה להביע מחאה חריפה”, אמר.

לצד הביקורת על התנהלות המאבק, בחר הרב סדן להתייחס באופן אישי גם לעופר וינטר, כשציין כי הוא "מכיר אותו שנים רבות. הוא איש אמת, ישר דרך, נקי כפיים, שתמיד בכל דרכו הוא אמר את מה שהוא חושב. ואגב זה שהוא הגיע בצבא להיות תת-אלוף, זה מפני שגם מי שלא כל כך מצא חן בעיניו את מה שעופר אומר, הוא הבין שהוא זקוק ליכולות שלו המיוחדות”.