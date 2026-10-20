נתניהו חשף לרב אלי סדן "תרחיש אימים"

מערכת הבחירות מתחממת, והפגישה הדרמטית שהתקיימה היום ביישוב עלי בין ראש הממשלה בנימין נתניהו, השר בצלאל סמוטריץ' והרב אלי סדן ממשיכה לייצר כותרות ומספקת תמונת מצב מדאיגה מבחינת גוש הימין. בעוד שעצם ההתכנסות נועדה להפעיל לחץ על מנת להביא לפרישתה של מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר מחשש לאובדן קולות יקרים, כעת מתפרסמים פרטים חדשים ומלאים יותר מתוככי השיחה הסגורה.

הכתב הפוליטי אמיר אטינגר חשף את עיקרי הדברים שהוצגו בפני הרב אלי סדן, מייסד מכינת "בני דוד". על פי הדיווח, פתח ראש הממשלה נתניהו את הפגישה בסקירה מפורטת על האתגרים והנושאים המדיניים הקריטיים שעומדים כעת על הפרק. לאחר מכן, עברו המשתתפים להציג נתונים ומספרים ממערכת הבחירות, ובכלל זה סקרים עדכניים הממחישים את הסכנה הטמונה בריבוי המפלגות הקטנות אשר שורפות מנדטים יקרים לגוש.

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במהלך הפגישה, העלו נתניהו וסמוטריץ' חשש מרכזי נוסף: שיעורי הצבעה משמעותיים וגבוהים הצפויים במגזר הערבי ביום הבחירות, דבר שעלול לדחוף כלפי מעלה את אחוז החסימה כולו ולהקשות עוד יותר על מפלגות גבוליות לעבור את הרף. נוסף על כך, השניים הציגו בפני הרב ניתוח אסטרטגי לפיו גוש האופוזיציה התארגן והתייעל בצורה משמעותית ביותר בעקבות פרישתו של בני גנץ מהמרוץ.

הפרטים החדשים מדגישים את גודל הלחץ שמופעל על גורמים בציונות הדתית ובימין במטרה למנוע פיצול קולות, שכן כל מנדט שיורד לטמיון עלול להכריע את הכף במאזן הכוחות הכללי בכנסת הבאה.