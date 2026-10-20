סקר בציבור הסרוג: איזנקוט בחוץ, בנט מפתיע; ואיזה מקום וינטר?

סקר חדש של מכון "קנטאר" בראשות דודי חסיד, שפורסם בחדשות 'כאן 11', שופך אור על דפוסי ההצבעה והחלוקה הפנימית בתוך הציבור הדתי-לאומי לקראת מערכת הבחירות הקרובות.

מהנתונים עולה כי מפלגת "הציונות הדתית-זהות" תופסת את המקום הראשון בקרב המגזר, כאשר 24.7% מהנשאלים השיבו כי יצביעו עבורה. במקום השני ניצבת מפלגת הליכוד, שמחזיקה כעת ב-19.5% מהקולות בציבור הדתי-לאומי.