סקר בציבור הסרוג: איזנקוט בחוץ, בנט מפתיע; ואיזה מקום וינטר?

סקר חדש של מכון "קנטאר" בראשות דודי חסיד, שפורסם בחדשות 'כאן 11', שופך אור על דפוסי ההצבעה והחלוקה הפנימית בתוך הציבור הדתי-לאומי לקראת מערכת הבחירות הקרובות.
מהנתונים עולה כי מפלגת "הציונות הדתית-זהות" תופסת את המקום הראשון בקרב המגזר, כאשר 24.7% מהנשאלים השיבו כי יצביעו עבורה. במקום השני ניצבת מפלגת הליכוד, שמחזיקה כעת ב-19.5% מהקולות בציבור הדתי-לאומי.
מפלגת "עוצמה יהודית" מגיעה למקום השלישי בתוך המגזר עם 14.2% מכלל המשיבים. אחריה ברשימה נמצאת מפלגת "עמך ישראל" שזוכרת ל-9.9% מהקולות, ומפלגת ש"ס שמביאה 7.2% מהתמיכה במגזר.
עוד מראים נתוני הסקר כי מפלגת "ביחד" זוכה ל-7.1% מתמיכת הציבור הדתי-לאומי, בעוד ש-17.4% מהמשיבים ציינו כי יצביעו למפלגות אחרות.
"איזנקוט בחוץ" - ברור, העסקנים הפוליטיים מרוויחים חוק השתמטות על חשבון הלוחמים שלנו בסדיר!!!!