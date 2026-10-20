ירון אברהם בתגובה ראשונה לדרמה המדינית

ירון אברהם ( אריה לייב אברמס / פלאש90 )

הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, התייחס בסרטון שפרסם למפגש הרגיש שהתקיים אתמול בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין שר ההגנה האמריקני, פית' הגסת, שהגיע לביקור פתע בארץ על רקע המתיחות הביטחונית והאיומים מול איראן. "שווה לשים לב לפגישה הרגישה הזו", פתח אברהם את ניתוחו. לדבריו, "יש ביקורים מדיניים שנועדו להצטלם, אבל יש ביקורים שנועדו דפקא לסגור דברים מאחורי דלתות סגורות". הפרשן המדיני ציין כי כאשר שר המלחמה של המעצמה החזקה בעולם מגיע לישראל לפגישה שכזו ועל בסיס צבאי מובהק, סביר להניח שלא מדובר רק בעדכון שגרתי.

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אברהם הדגיש כי פגישות מסוג זה עוסקות מטבען בתיאום מבצעי, במודיעין, בחלוקת אחריות ובהיערכות לתרחישים צבאיים שונים, אך השאלה המרכזית שנותרת פתוחה היא האם "האמריקאים הגיעו כדי לבלום פעולה ישראלית, או דווקא כדי לתאם את הצעד הבא".

בניגוד להנחות הרווחות, אברהם הבהיר כי "עצם הפגישה לא מוכיחה שהתקבלה החלטה על תקיפה", אך הדגיש כי "העיתוי, הדרג הבכיר, החשאיות והמיקום הצבאי כוללים הופכים את הביקור הזה לאירוע מעניין במיוחד ואולי גם משמעותי במיוחד".