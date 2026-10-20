מתוק וקל להכנה: רולדות שוקולד זהובות בתנור

רולדת שוקולד ( צילום: AI )

מתחשק לכם משהו מתוק אבל אין לכם כוח להשקיע שעות במטבח? רולדות בצק עלים במילוי שוקולד הן בדיוק הפתרון. הבצק יוצא זהוב ופריך, השוקולד נמס בפנים, וכל מה שצריך זה כמה מצרכים פשוטים וחצי שעה בתנור.