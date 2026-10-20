מתוק וקל להכנה: רולדות שוקולד זהובות בתנור

מתחשק לכם משהו מתוק אבל אין לכם כוח להשקיע שעות במטבח? רולדות בצק עלים במילוי שוקולד הן בדיוק הפתרון. הבצק יוצא זהוב ופריך, השוקולד נמס בפנים, וכל מה שצריך זה כמה מצרכים פשוטים וחצי שעה בתנור.
מצרכים
- חבילת בצק עלים מופשר (כ-500 גרם)
- 5-6 כפות ממרח שוקולד פרווה
- 50 גרם שוקולד מריר קצוץ
- ביצה טרופה להברשה
- 2 כפות סוכר
- אבקת סוכר לקישוט
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-190 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
- פורסים את בצק העלים על משטח עבודה וחותכים לשני מלבנים שווים.
- מורחים על כל מלבן שכבה אחידה של ממרח שוקולד, ומשאירים מעט שוליים ללא מילוי.
- מפזרים מעל את השוקולד המריר הקצוץ.
- מגלגלים כל מלבן לרולדה ומניחים בתבנית כשהתפר כלפי מטה.
- מברישים את הרולדות בביצה טרופה ומפזרים מעל מעט סוכר.
- בעזרת סכין חדה יוצרים כמה חריצים קטנים בחלק העליון של כל רולדה.
- מכניסים לתנור ל-25-30 דקות, עד שהבצק תופח ומקבל צבע זהוב ויפה.
- מוציאים מהתנור, מצננים מעט, מפזרים אבקת סוכר ופורסים לפרוסות.
הסוד לרולדות שוקולד מושלמות
כדי שהרולדות יצאו פריכות ולא יתפרקו, כדאי לעבוד עם בצק קר ולהימנע מכמות גדולה מדי של מילוי.
רוצים לשדרג? אפשר להוסיף למילוי אגוזי לוז קצוצים, שברי שוקולד לבן או מעט קינמון. ואם אתם רוצים להפוך את הקינוח לחגיגי במיוחד, אפשר לזלף מעל מעט שוקולד מומס אחרי האפייה.