האירוע הבטחוני במרכז הארץ: ייתכן שיש מעורבים נוספים

פרטים חדשים מתפרסמים היום (שלישי) על הפיגוע שתוכנן להתבצע בטווח הזמן המיידי ונמנע בעקבות מידע מודיעיני של שירות הביטחון הכללי. למרות מעצרם של החשודים במהלך הלילה, במערכת הביטחון עדיין מגדירים את האירוע כפעיל, והמעקבים נמשכים מחשש למעורבות של חשודים נוספים.

על פי הפרטים שנחשפו, תחילת האירוע במידע מודיעיני שהתקבל בשב"כ על שני חשודים שהתכוונו לבצע פיגוע באופן מיידי. בעקבות המידע פעלו כוחות הביטחון למעצרם, והשניים הועברו לחקירה כבר במהלך הלילה.

אלא שבמהלך החקירה התברר כי ייתכן שמעגל המעורבים רחב יותר. בעקבות תחקור החשודים עלה חשד למעורבותו של אדם נוסף, והוא נעצר לפנות בוקר בעיר במרכז הארץ.

פרט נוסף שעולה מהמידע הוא ששני החשודים הראשונים טרם הספיקו להתחמש לקראת ביצוע הפיגוע. בהתאם לכך, במהלך המעצרים לא נתפסו כלי נשק.