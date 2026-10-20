האירוע הבטחוני במרכז הארץ: ייתכן שיש מעורבים נוספים

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פרטים חדשים מתפרסמים היום (שלישי) על הפיגוע שתוכנן להתבצע בטווח הזמן המיידי ונמנע בעקבות מידע מודיעיני של שירות הביטחון הכללי. למרות מעצרם של החשודים במהלך הלילה, במערכת הביטחון עדיין מגדירים את האירוע כפעיל, והמעקבים נמשכים מחשש למעורבות של חשודים נוספים.
על פי הפרטים שנחשפו, תחילת האירוע במידע מודיעיני שהתקבל בשב"כ על שני חשודים שהתכוונו לבצע פיגוע באופן מיידי. בעקבות המידע פעלו כוחות הביטחון למעצרם, והשניים הועברו לחקירה כבר במהלך הלילה.
אלא שבמהלך החקירה התברר כי ייתכן שמעגל המעורבים רחב יותר. בעקבות תחקור החשודים עלה חשד למעורבותו של אדם נוסף, והוא נעצר לפנות בוקר בעיר במרכז הארץ.
פרט נוסף שעולה מהמידע הוא ששני החשודים הראשונים טרם הספיקו להתחמש לקראת ביצוע הפיגוע. בהתאם לכך, במהלך המעצרים לא נתפסו כלי נשק.
במקביל, מתבררים פרטים נוספים על הרכב שנעצר באזור לטרון. ברכב שהו גם כמה שוהים בלתי חוקיים נוספים, שנעצרו יחד עם החשודים. לאחר בדיקת מעורבותם נשלל החשד כי היו קשורים לתכנון הפיגוע.
עם זאת, השוהים הבלתי חוקיים עדיין נמצאים במעצר, אך אינם מוחזקים בידי השב"כ.
למרות שלושת המעצרים שבוצעו בעקבות המידע המודיעיני והחקירות, במערכת הביטחון עדיין לא רואים באירוע אירוע שהסתיים. המעקב אחר ההתפתחויות נמשך, בין היתר כדי לבדוק האם היו גורמים נוספים המעורבים בתכנון הפיגוע.