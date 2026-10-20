שינוי קיצוני: עלייה בטמפ', שרב ואובך: תחזית מזג אוויר

( שאטרסטוק )

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חם מהרגיל לעונה. תחול עלייה ניכרת בטמפ' ושרב ישרוך ברוב אזורי הארץ. תחזית מזג אוויר

יום רביעי: מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי לאורך מישור החוף. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. לתחזית מזג האוויר המלאה › יום חמישי: בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות יעלו והלחות תרד בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה חם מהרגיל. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

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יום שישי: תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בצפון ובהרי המרכז. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

יום שבת: בהיר בדרך כלל. צפויה ירידה בטמפרטורות במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב אך עדיין יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים.