סגירת מעגל: חוסל המחבל האחרון שהשתתף בחטיפה של שני לוק ז"ל

המחבלים שחטפו את שני לוק ז"ל ( דובר צה"ל )

סגירת מעגל: בצה"ל אישרו כי תקפו אמש (שני) במרחב ג׳באליה שברצועת עזה וחיסלו את תאמר מוחמד איברהאים אלצבאע', מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. איברהאים אלצבאע' פשט לשטח הארץ ולקח חלק בחטיפתה של שני לוק ז״ל במהלך טבח ה-7 באוקטובר. בכך חוסלו 4 מתוך 5 חברי חוליית המחבלים שחטפו את לוק מעוטף עזה, כשאיברהאים אלצבאע הוא האחרון שחוסל. החיסול הנוכחי מצטרף לחיסולם של שאר חברי החולייה: מצטפא שאהין שחוסל ב-10 באוקטובר 2023, שלושה ימים בלבד אחרי הטבח והחטיפה; באסל צאלח שחוסל בדצמבר 2023, ועטיה דאעור שחוסל באוגוסט 2025. המחבל היחיד מהחולייה שלא חוסל הוא מצטפא עלא ח'טיב, שעצור כיום בידי כוחות הביטחון.

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עוד נאמר כי לאורך המלחמה ובפרט בעת האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בצה"ל הסבירו כי המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיווה.

"חיסולו של המחבל מהווה סגירת מעגל חשובה עבור צה"ל ושב"כ שימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים שלקחו חלק בטבח 7 באוקטובר" נמסר מדובר צה"ל. "כוחות הביטחון פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".