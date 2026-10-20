התיק הזה גמור. אי אפשר ללכת לשום מקום איתו", כך הצהיר הערב (שלישי) עורך הדין ציון אמיר בהתייחסו למשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו. בריאיון לתוכנית "יומן הערב" ברדיו גלי ישראל, בהגשת דורון כהן ועו"ד אפי נוה, טען אמיר כי השופטים יכולים כבר בשלב הנוכחי לקבל את טענת ההגנה מן הצדק, מבלי להמתין להמשך ההליך.

במהלך הריאיון התייחס אמיר לאפשרות שבית המשפט יקבל את טענת ההגנה מן הצדק, שעשויה להוביל לביטול האישומים או למתן סעד אחר לנאשם. לדבריו, מדובר בטענה בעלת משקל מכריע בתיק.

"הטענה הזאת היא קלף מנצח. לא אולי, אלא עם סימן קריאה אחד גדול. ואני אגיד לך עוד משהו. השופטים לדעתי יכולים כבר היום לקבל את הדוקטרינה הזאת כבר היום, של הגנה מן הצדק. לא לחכות".

אמיר המשיך והסביר מדוע הוא סבור שהתיק הגיע למבוי סתום, תוך שהוא מייחס חשיבות מיוחדת לעמדתם של השופטים לאורך ניהול המשפט.

"התיק הזה גמור. אי אפשר ללכת לשום מקום איתו. לא רק בגלל עמדת השופטים, אבל בעיקר בגלל עמדת השופטים. היא עקבית, היא ממושכת, היא לאורך שנים והיא רק מתחזקת מיום ליום".

בהמשך דבריו התייחס אמיר גם לעדויות שנשמעות במסגרת פרשת ההגנה. לטענתו, העדים שמגיעים להעיד מחזקים את טענותיו של צוות ההגנה, ובכלל זה גם עדויות של גורמים בכירים במערכת אכיפת החוק.

"כל עד הגנה שמגיע, אם זה היועץ המשפטי לממשלה, אם זה קציני משטרה שבאים ומעידים - עולה עד אחרי עד אחרי עד ומחזקים את קו ההגנה בכל פרמטר שהוא. אז זה לא הגנה מן הצדק, זה קלאסיקה של הגנה מן הצדק".

דבריו של אמיר מתמקדים בשתי נקודות שלדעתו מצדיקות קבלת טענת הגנה מן הצדק: עמדתם של השופטים, כפי שהוא מפרש אותה, והעדויות שנשמעות במהלך פרשת ההגנה.

עם זאת, מדובר בהערכתו המשפטית של אמיר ולא בהחלטה שהתקבלה על ידי בית המשפט. אמיר הבהיר כי לשיטתו אין צורך להמתין להמשך המשפט כדי להכריע בטענה, וכי ניתן לקבל אותה כבר כעת.