השירות המטאורולוגי: עדכון חשוב לימים הקרובים

השירות המטאורולוגי מפרסם הבוקר תחזית מזג אוויר המצביעה על שינוי דרמטי במצב האטמוספרי, כאשר שרב סתווי בדרך לעשות את דרכו לאזורנו. ממחר צפויות הטמפרטורות להתחיל לטפס, ובימים שישי ושבת כבר נחווה מזג אוויר שרבי ויבש.

על פי תחזית השירות המטאורולוגי, השיא צפוי להיות מורגש ברחבי הארץ עם טמפרטורות שיגיעו לכ-38 מעלות בבקעת הירדן, 35 עד 37 מעלות באזור השפלה, ומעל 30 מעלות בהרים ובמישור החוף. מזג האוויר השרבי ילווה בתנאי יובש כבדים עקב לחות יחסית נמוכה מאוד, לצד רוחות מזרחיות עזות שיכללו משבים בעוצמה של 40 עד 50 קמ"ש, בעיקר בשעות הבוקר של יום שישי.