מועמד הדמוקרטים בהלם: "איך אתה יכול לתמוך בנתניהו?"

מערכת הבחירות לוקחת תפנית אישית ונוקבת, כאשר ברשתות החברתיות מתנהלים עימותים קשים בין פעילי מחאה ואישי פוליטיקה. משה רדמן, ממפלגת 'הדמוקרטים', פרסם ציוץ נוקב שבו תקף בחריפות את ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, בעקבות סרטון שבו הביע תמיכה בראש הממשלה בנימין נתניהו.

"האמת היא שהסרטון של אביחי שטרן ראש עיריית קרית שמונה מביע תמיכה בשקרן המושחת צבט לי בלב", פתח רדמן את דבריו. בדבריו הזכיר את ימי המשבר הקשים שעברו על העיר הצפונית תחת אש: "אני זוכר את אביחי זועק וקורא לעזרה בחודשים אחרי השבעה באוקטובר מול ממשלה אטומה ומושחתת. אני זוכר אותו טס לאירופה לקושש תרומות מנדבנים יהודים לטובת צרכי העיר, נפגש עם גופי פילנתרופיה וקק"ל כדי לבקש שיכנסו בנעלי המדינה כדי שהעיר לא תקרוס".

רדמן הוסיף והביע תמיהה על המהלך של ראש העיר, על רקע המצב המורכב שבו שרוי היישוב: "ואחרי כל זה אני לא מצליח להבין איך הוא עומד לצידו של השקרן ומביע בו תמיכה ועוד מודה? כאשר העיר עדיין במצב כמעט לא תפקודי".

בסיום דבריו, התייחס רדמן לעיתוי הדברים ולחזון הפוליטי של מפלגתו לקראת הקלפיות: "לא יודע מה היו השיקולים, אבל אני יודע שלתושבי קרית שמונה, כמו לשאר תושבי הפריפריה, מגיעה ממשלה שבאמת תדאג להם ולא תיזכר להגיע שבוע לפני בחירות כדי לסחוט סרטון תמיכה. בממשלה שלנו אנחנו נהיה שם, כל יום, בכל הכוח. רק ככה נבנה את ישראל מחדש!".