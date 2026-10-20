הסוקר החרדי מעריך: זה מספר המנדטים שמוטי לייטנר יקבל

מערכת הבחירות הנוכחית מביאה עמה תופעות מעניינות בתוך המגזר החרדי, לצד הופעתן של מפלגות חדשות. הסוקר החרדי דודי דרור התארח בתוכניתו של אלי ביתאן בכאן מורשת כדי לעשות סדר בנתונים ולהציג את התמונה המספרית המלאה.

במהלך הריאיון התייחס דרור למפלגות החדשות ולכוחן האמיתי בשטח מול הבאזז התקשורתי ברשתות החברתיות. דרור ציין כי מבדיקת הנתונים, הציבור החרדי מוערך בכ-4% עד 5% מכלל המגזר החרדי, דבר שמתבטא בכ-0.6% בלבד ברמה הארצית – נתון הממוקם רחוק מאוד מאחוז החסימה ועומד על כ-20,000 עד 40,000 קולות בלבד. מנגד, ציין דרור כי קיימת גישה שבוחנת את הדעת הרווחת לפיה קהילות אלו יכולות להגיע לפחות לכ-50,000 קולות, בהתבסס על ניתוח הצבעות קודמות בבחירות המקומיות ובקהילות ספציפיות.

לצד זאת, הדגיש דרור את הפער בין השיח ברשתות החברתיות דוגמת פלטפורמת אקס (טוויטר) לבין המציאות המספרית בקלפיות, והסביר כיצד תופעות פוליטיות חדשות מודדות את כוחן האמיתי ביום הבוחר.