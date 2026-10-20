ינון מגל: "בעקבות סערת הקוף גוש הקואליציה עלה 2 מנדטים"

ינון מגל ( אריה לייב אברהמס/פלאש90 )

מגיש ערוץ 14 ינון מגל התייחס היום (שלישי) בתוכניתו ברדיו 103FM לסקרים שפורסמו אמש, וטען כי למרות הסערה שעוררו דבריו, גוש הקואליציה דווקא התחזק בשני מנדטים. מגל קשר בין הסערה הציבורית לבין תוצאות הסקרים, והפנה ביקורת כלפי גורמים שלטענתו מנסים לפגוע במחנה הפוליטי שעמו הוא מזוהה.

"בעקבות סערת הקוף גוש הקואליציה עלה שני מנדטים", אמר מגל, בהתייחסו לסערה שהתעוררה סביב השימוש שלו במילה "קוף". מגל המשיך והתייחס לאופן שבו, לטענתו, מתנהלים המאמצים התקשורתיים נגדו ונגד גוש הקואליציה. הוא הציג את תוצאות הסקרים כהוכחה לכך שהפעולות הללו אינן מניבות את התוצאה הרצויה מבחינת מי שמבצעים אותן.

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"איך מתמודדים עם האירוע? אתם עושים ככל יכולתכם", אמר מגל, לפני שעבר להתייחס באופן ישיר למנליס ולפרסומים הנוגעים ליונתן אוריך.

"מנליס משקיע עשרות אלפי שקלים להפיץ את הבשורה ברשת, ערב ערב ידיעות על אוריך", טען מגל.

בהמשך דבריו האשים מגל את הגורמים שאליהם כיוון בביצוע פעולות תקשורתיות חוזרות, שלדבריו אינן מצליחות להשפיע על המגמה הפוליטית כפי שהוא רואה אותה.

"ממחזרים כותרות - משהו במכונה לא עובד", סיכם.